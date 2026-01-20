Курс валют на 20 січня: долар та євро синхронно дешевшають до гривні

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 14336 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 29943 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 26364 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 28192 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 25859 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 28645 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17620 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 41968 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 39696 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18918 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль19 січня, 20:25 • 6394 перегляди
Список країн, запрошених до "Ради миру" Дональда Трампа - Bloomberg19 січня, 20:48 • 9092 перегляди
ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції19 січня, 21:21 • 9066 перегляди
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 10982 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом00:14 • 9020 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 28644 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 41968 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 39693 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 56488 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 77789 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Японія
Польща
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 17836 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 33380 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 28264 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 33315 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 45512 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Курс валют на 20 січня: долар та євро синхронно дешевшають до гривні

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 20 січня на рівні 43,27 гривні, що на 14 копійок менше, ніж у понеділок. Курс євро становить 50,30 гривні, а злотого – 11,90 гривні.

Курс валют на 20 січня: долар та євро синхронно дешевшають до гривні

Станом на вівторок, 20 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,41 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,30. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2678 грн (-14 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,3031 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9031 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 43,15-43,75 грн, євро за 50,17-50,75 грн, злотий за 11,70 -12,30 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,28-43,31 грн/дол. та 50,39-50,41 грн/євро.

      Нагадаємо

      Українці витратили 11,3 млрд грн за програмою "Зимова підтримка", переважно на комунальні послуги, продукти, ліки та донати. 17,8 млн громадян отримали по 1000 грн, з них 3,5 млн – діти.

      Статки мільярдерів підскочили до історичного максимуму в $18,3 трлн - Oxfam19.01.26, 08:50 • 4174 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна