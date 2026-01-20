Курс валют на 20 січня: долар та євро синхронно дешевшають до гривні

Станом на вівторок, 20 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,41 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,30. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2678 грн (-14 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,3031 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9031 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

у банках долар торгується за курсом 43,15-43,75 грн, євро за 50,17-50,75 грн, злотий за 11,70 -12,30 грн;

на міжбанку курси становлять 43,28-43,31 грн/дол. та 50,39-50,41 грн/євро.

Нагадаємо

