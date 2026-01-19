Статки мільярдерів підскочили до історичного максимуму в $18,3 трлн - Oxfam

Нові дані свідчать про те, що статки мільярдерів у 2025 році зросли втричі швидше, ніж за попередні п'ять років, досягнувши найвищого рівня в історії, що викликало попередження про небезпечну політичну нерівність, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Дані, опубліковані організацією Oxfam, показують, що статки мільярдерів у світі досягли найвищого рівня в історії - 18,3 трильйона доларів.

Статки мільярдерів у 2025 році зросли більш ніж на 16%, що втричі швидше, ніж середній показник за попередні п'ять років.

У новому звіті Oxfam попереджається, що надзвичайне багатство все більше пов'язане з політичною владою, оцінюючи, що мільярдери приблизно в 4000 разів частіше обіймають політичні посади, ніж звичайні громадяни.

Загальна кількість мільярдерів у світі вперше досягла 3000, тоді як кожна четверта людина у світі регулярно не має достатньо їжі, а майже половина населення світу живе в бідності, ідеться у звіті.

За оцінками, сукупне світове багатство мільярдерів минулого року зросло на 2,5 трильйона доларів, чого було б достатньо, щоб викорінити крайню бідність 26 разів.

Ці цифри наголошують на "небезпечній тенденції", ідеться у звіті.

"У міру швидкого зростання надзвичайного багатства політичні права та громадянські свободи у всьому світі скорочуються. Десятки мільйонів людей, відчуваючи себе у пастці злиднів і безсилими вплинути на систему, виходять на вулиці, але стикаються з авторитарними заходами", - зазначається у звіті.

Oxfam стверджує, що "політичні лідери зараз стоять перед суворим і невідкладним вибором: віддавати перевагу небагатьом багатим або захищати права і свободи багатьох".

"Політичним лідерам потрібно прислухатися та відповідно реагувати: припинити захищати багатство та владу небагатьох, за рахунок можливостей та прав решти населення. Пам’ятайте, кого ви маєте представляти та кому служити", - наголосили автори звіту.

