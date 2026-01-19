$43.180.08
18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 17:23
Статки мільярдерів підскочили до історичного максимуму в $18,3 трлн - Oxfam

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Статки мільярдерів у 2025 році зросли втричі швидше, ніж за попередні п'ять років, досягнувши 18,3 трильйона доларів. Це викликало попередження про небезпечну політичну нерівність.

Статки мільярдерів підскочили до історичного максимуму в $18,3 трлн - Oxfam

Нові дані свідчать про те, що статки мільярдерів у 2025 році зросли втричі швидше, ніж за попередні п'ять років, досягнувши найвищого рівня в історії, що викликало попередження про небезпечну політичну нерівність, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Дані, опубліковані організацією Oxfam, показують, що статки мільярдерів у світі досягли найвищого рівня в історії - 18,3 трильйона доларів.

Статки мільярдерів у 2025 році зросли більш ніж на 16%, що втричі швидше, ніж середній показник за попередні п'ять років.

У новому звіті Oxfam попереджається, що надзвичайне багатство все більше пов'язане з політичною владою, оцінюючи, що мільярдери приблизно в 4000 разів частіше обіймають політичні посади, ніж звичайні громадяни.

Загальна кількість мільярдерів у світі вперше досягла 3000, тоді як кожна четверта людина у світі регулярно не має достатньо їжі, а майже половина населення світу живе в бідності, ідеться у звіті.

За оцінками, сукупне світове багатство мільярдерів минулого року зросло на 2,5 трильйона доларів, чого було б достатньо, щоб викорінити крайню бідність 26 разів.

Ці цифри наголошують на "небезпечній тенденції", ідеться у звіті.

"У міру швидкого зростання надзвичайного багатства політичні права та громадянські свободи у всьому світі скорочуються. Десятки мільйонів людей, відчуваючи себе у пастці злиднів і безсилими вплинути на систему, виходять на вулиці, але стикаються з авторитарними заходами", - зазначається у звіті.

Oxfam стверджує, що "політичні лідери зараз стоять перед суворим і невідкладним вибором: віддавати перевагу небагатьом багатим або захищати права і свободи багатьох".

"Політичним лідерам потрібно прислухатися та відповідно реагувати: припинити захищати багатство та владу небагатьох, за рахунок можливостей та прав решти населення. Пам’ятайте, кого ви маєте представляти та кому служити", - наголосили автори звіту.

Статки мільярдерів зросли на $6,5 трлн за останнє десятиліття - Oxfam26.06.25, 08:20 • 2983 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуФінанси
благодійність