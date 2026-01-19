Состояние миллиардеров подскочило до исторического максимума в $18,3 трлн - Oxfam

Новые данные свидетельствуют о том, что состояние миллиардеров в 2025 году росло в три раза быстрее, чем за предыдущие пять лет, достигнув самого высокого уровня в истории, что вызвало предупреждения об опасном политическом неравенстве, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Данные, опубликованные организацией Oxfam, показывают, что состояние миллиардеров в мире достигло самого высокого уровня в истории — 18,3 триллиона долларов.

Состояние миллиардеров в 2025 году выросло более чем на 16%, что в три раза быстрее, чем средний показатель за предыдущие пять лет.

В новом отчете Oxfam предупреждается, что чрезвычайное богатство все больше связано с политической властью, оценивая, что миллиардеры примерно в 4000 раз чаще занимают политические должности, чем обычные граждане.

Общее количество миллиардеров в мире впервые достигло 3000, тогда как каждый четвертый человек в мире регулярно не имеет достаточно еды, а почти половина населения мира живет в бедности, говорится в отчете.

По оценкам, совокупное мировое богатство миллиардеров в прошлом году выросло на 2,5 триллиона долларов, чего было бы достаточно, чтобы искоренить крайнюю бедность 26 раз.

Эти цифры подчеркивают "опасную тенденцию", говорится в отчете.

"По мере быстрого роста чрезвычайного богатства политические права и гражданские свободы во всем мире сокращаются. Десятки миллионов людей, чувствуя себя в ловушке нищеты и бессильными повлиять на систему, выходят на улицы, но сталкиваются с авторитарными мерами", - отмечается в отчете.

Oxfam утверждает, что "политические лидеры сейчас стоят перед суровым и неотложным выбором: отдавать предпочтение немногим богатым или защищать права и свободы многих".

"Политическим лидерам нужно прислушаться и соответственно реагировать: прекратить защищать богатство и власть немногих, за счет возможностей и прав остального населения. Помните, кого вы должны представлять и кому служить", - подчеркнули авторы отчета.

