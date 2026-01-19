Состояние миллиардеров подскочило до исторического максимума в $18,3 трлн - Oxfam

$43.180.08
07:13 • 32 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии подталкивают Европу к мыслям об альянсе без США, некоторые рассматривают «коалицию желающих» как основу - Politico
18 января, 11:31 • 21350 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 42471 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 34950 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 68654 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 101028 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 46202 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 55750 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59403 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 48397 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД18 января, 21:28 • 6256 просмотра
На фронте за сутки произошло 126 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего18 января, 21:59 • 4744 просмотра
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге18 января, 22:30 • 10401 просмотра
Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters18 января, 23:03 • 4200 просмотра
США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ19 января, 00:46 • 3280 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 45415 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 83782 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 50498 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 81098 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 109645 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 17131 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 29923 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 26816 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24658 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 23986 просмотра
Состояние миллиардеров подскочило до исторического максимума в $18,3 трлн - Oxfam

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Состояние миллиардеров в 2025 году росло втрое быстрее, чем за предыдущие пять лет, достигнув 18,3 триллиона долларов. Это вызвало предупреждения об опасном политическом неравенстве.

Состояние миллиардеров подскочило до исторического максимума в $18,3 трлн - Oxfam

Новые данные свидетельствуют о том, что состояние миллиардеров в 2025 году росло в три раза быстрее, чем за предыдущие пять лет, достигнув самого высокого уровня в истории, что вызвало предупреждения об опасном политическом неравенстве, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Данные, опубликованные организацией Oxfam, показывают, что состояние миллиардеров в мире достигло самого высокого уровня в истории — 18,3 триллиона долларов.

Состояние миллиардеров в 2025 году выросло более чем на 16%, что в три раза быстрее, чем средний показатель за предыдущие пять лет.

В новом отчете Oxfam предупреждается, что чрезвычайное богатство все больше связано с политической властью, оценивая, что миллиардеры примерно в 4000 раз чаще занимают политические должности, чем обычные граждане.

Общее количество миллиардеров в мире впервые достигло 3000, тогда как каждый четвертый человек в мире регулярно не имеет достаточно еды, а почти половина населения мира живет в бедности, говорится в отчете.

По оценкам, совокупное мировое богатство миллиардеров в прошлом году выросло на 2,5 триллиона долларов, чего было бы достаточно, чтобы искоренить крайнюю бедность 26 раз.

Эти цифры подчеркивают "опасную тенденцию", говорится в отчете.

"По мере быстрого роста чрезвычайного богатства политические права и гражданские свободы во всем мире сокращаются. Десятки миллионов людей, чувствуя себя в ловушке нищеты и бессильными повлиять на систему, выходят на улицы, но сталкиваются с авторитарными мерами", - отмечается в отчете.

Oxfam утверждает, что "политические лидеры сейчас стоят перед суровым и неотложным выбором: отдавать предпочтение немногим богатым или защищать права и свободы многих".

"Политическим лидерам нужно прислушаться и соответственно реагировать: прекратить защищать богатство и власть немногих, за счет возможностей и прав остального населения. Помните, кого вы должны представлять и кому служить", - подчеркнули авторы отчета.

Состояние миллиардеров выросло на $6,5 трлн за последнее десятилетие - Oxfam26.06.25, 08:20 • 2983 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираФинансы
благотворительность