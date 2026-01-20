Курс валют на 20 января: доллар и евро синхронно дешевеют к гривне
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 января на уровне 43,27 гривны, что на 14 копеек меньше, чем в понедельник. Курс евро составляет 50,30 гривны, а злотого – 11,90 гривны.
По состоянию на вторник, 20 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,41 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,30. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,2678 грн (-14 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,3031 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9031 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 43,15-43,75 грн, евро по 50,17-50,75 грн, злотый по 11,70 -12,30 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,28-43,31 грн/долл. и 50,39-50,41 грн/евро.
Напомним
Украинцы потратили 11,3 млрд грн по программе "Зимняя поддержка", преимущественно на коммунальные услуги, продукты, лекарства и донаты. 17,8 млн граждан получили по 1000 грн, из них 3,5 млн – дети.
Состояние миллиардеров подскочило до исторического максимума в $18,3 трлн - Oxfam19.01.26, 08:50 • 4168 просмотров