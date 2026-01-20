$43.180.08
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Курс валют на 20 января: доллар и евро синхронно дешевеют к гривне

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 января на уровне 43,27 гривны, что на 14 копеек меньше, чем в понедельник. Курс евро составляет 50,30 гривны, а злотого – 11,90 гривны.

Курс валют на 20 января: доллар и евро синхронно дешевеют к гривне

По состоянию на вторник, 20 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,41 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,30. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2678 грн (-14 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,3031 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9031 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,15-43,75 грн, евро по 50,17-50,75 грн, злотый по 11,70 -12,30 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,28-43,31 грн/долл. и 50,39-50,41 грн/евро.

      Напомним

      Украинцы потратили 11,3 млрд грн по программе "Зимняя поддержка", преимущественно на коммунальные услуги, продукты, лекарства и донаты. 17,8 млн граждан получили по 1000 грн, из них 3,5 млн – дети.

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина