15 вересня, 17:38 • 35790 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 47301 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 34152 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 38329 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 38323 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 67981 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 41405 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34307 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37624 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60770 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Курс валют на 16 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2317 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок. Курс євро становить 48,49 грн/євро, а злотого – 11,40 грн/злотий.

Курс валют на 16 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2317 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,23 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,49 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,40 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,50-41,05 грн, євро за 48,72-48,12 грн, злотий за 11,72-11,07 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,17-41,25 грн, євро - за 48,45-48,60 грн, злотий за 11,30-11,40 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,09-41,12 грн/дол. та 48,33-48,36 грн/євро.

        Уряд планує закласти середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 гривень - нардеп15.09.25, 21:05 • 3212 переглядiв

        Доповнення

        Кабінет міністрів України схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП. Він передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

        Уряд у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, що буде становити 2,8 трлн гривень, або 27,2% ВВП.

        Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 15.09.25, 20:55 • 12451 перегляд

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна