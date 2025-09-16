Курс валют на 16 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2317 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок. Курс євро становить 48,49 грн/євро, а злотого – 11,40 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2317 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,23 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,49 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,40 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,50-41,05 грн, євро за 48,72-48,12 грн, злотий за 11,72-11,07 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,17-41,25 грн, євро - за 48,45-48,60 грн, злотий за 11,30-11,40 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,09-41,12 грн/дол. та 48,33-48,36 грн/євро.
Уряд планує закласти середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 гривень - нардеп15.09.25, 21:05 • 3212 переглядiв
Доповнення
Кабінет міністрів України схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП. Він передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.
Уряд у 2026 році планує збільшити видатки на оборону на майже 170 млрд гривень, що буде становити 2,8 трлн гривень, або 27,2% ВВП.
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 15.09.25, 20:55 • 12451 перегляд