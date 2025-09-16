Курс валют на 16 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2317 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,23 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,49 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,40 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,05 грн, евро по 48,72-48,12 грн, злотый по 11,72-11,07 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,17-41,25 грн, евро - по 48,45-48,60 грн, злотый по 11,30-11,40 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,09-41,12 грн/долл. и 48,33-48,36 грн/евро.
Дополнение
Кабинет министров Украины одобрил проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП. Он предусматривает расходы 4,8 трлн гривен и доходы 2,826 трлн гривен, что почти на 450 млрд гривен больше, чем в 2025 году.
Правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону почти на 170 млрд гривен, что составит 2,8 трлн гривен, или 27,2% ВВП.
