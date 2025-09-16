Курс валют на 16 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 сентября, 17:38 • 36733 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 48493 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 34816 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 39001 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 38837 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 68510 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 41715 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34401 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37687 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 60908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Силы обороны сорвали попытку диверсии врага в районе Ямполя Донецкой области15 сентября, 20:35 • 5046 просмотра
курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы15 сентября, 21:30 • 8322 просмотра
Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно15 сентября, 21:40 • 6730 просмотра
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного праваPhoto15 сентября, 22:25 • 7928 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo15 сентября, 22:34 • 12751 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 16976 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 43199 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 47291 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 40639 просмотра
Курс валют на 16 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2317 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек. Курс евро составляет 48,49 грн/евро, а злотого – 11,40 грн/злотый.

Курс валют на 16 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2317 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,23 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,49 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,40 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,05 грн, евро по 48,72-48,12 грн, злотый по 11,72-11,07 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,17-41,25 грн, евро - по 48,45-48,60 грн, злотый по 11,30-11,40 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,09-41,12 грн/долл. и 48,33-48,36 грн/евро.

        Правительство планирует заложить среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 гривен - нардеп15.09.25, 21:05 • 3298 просмотров

        Дополнение

        Кабинет министров Украины одобрил проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП. Он предусматривает расходы 4,8 трлн гривен и доходы 2,826 трлн гривен, что почти на 450 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

        Правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону почти на 170 млрд гривен, что составит 2,8 трлн гривен, или 27,2% ВВП.

        Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15.09.25, 20:55 • 12518 просмотров

        Анна Мурашко

