Правительство планирует заложить среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 гривен - нардеп
Киев • УНН
Согласно проекту закона о Госбюджете на 2026 год, правительство планирует заложить курс гривны к доллару на уровне 45,6 грн/долл. Этот показатель рассчитан на основе планов привлечения международной помощи.
Согласно принятому правительством проекту закона о Госбюджете на 2026 год, курс гривны к доллару планируется заложить на уровне 45,6 гривен/за доллар. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Курс доллара. В документах прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год, но это легко посчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах). Поэтому правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны к доллару как 45,6 гривен/за доллар
Напомним
В бюджете на 2025 год был заложен курс на уровне 45 гривен за доллар.
15 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2838 грн/долл., укрепив ее на 3 копейки. Официальный курс евро составляет 48,39 грн/евро, а злотого - 11,37 грн/злотый.