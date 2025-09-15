Правительство планирует заложить среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 гривен - нардеп

$41.280.03
17:38 • 3050 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 8638 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 14531 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 19513 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 23571 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 53570 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 35461 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32151 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35930 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58013 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 23941 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 35148 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 29973 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto15 сентября, 11:55 • 12732 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto14:15 • 11084 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 30050 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 35226 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 53559 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 32033 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 111255 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Си Цзиньпин
Ольга Стефанишина
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Донецкая область
Китай
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 23994 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 24942 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 31685 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 37832 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 87312 просмотра
ТикТок
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

Правительство планирует заложить среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 гривен - нардеп

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Согласно проекту закона о Госбюджете на 2026 год, правительство планирует заложить курс гривны к доллару на уровне 45,6 грн/долл. Этот показатель рассчитан на основе планов привлечения международной помощи.

Правительство планирует заложить среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 гривен - нардеп

Согласно принятому правительством проекту закона о Госбюджете на 2026 год, курс гривны к доллару планируется заложить на уровне 45,6 гривен/за доллар. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Курс доллара. В документах прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год, но это легко посчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах). Поэтому правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны к доллару как 45,6 гривен/за доллар

- сообщил Железняк.

Напомним

В бюджете на 2025 год был заложен курс на уровне 45 гривен за доллар.

15 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2838 грн/долл., укрепив ее на 3 копейки. Официальный курс евро составляет 48,39 грн/евро, а злотого - 11,37 грн/злотый.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаПолитика
Национальный банк Украины
Ярослав Железняк