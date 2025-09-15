Курс валют на 15 вересня: Нацбанк зміцнив гривню

$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 3868 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 5780 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 12369 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 20427 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 44627 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67534 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102305 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85029 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83339 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46202 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Теги
Автори
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07 • 8488 перегляди
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 9920 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto00:48 • 10449 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 5392 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 7362 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 3898 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 12415 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 90730 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 62949 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 59504 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сергій Брін
Лев XIV
Україна
Польща
Державний кордон України
Румунія
Білорусь
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 19572 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 26508 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 75320 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 58883 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 107490 перегляди
Bild
Starlink
Іскандер (ОТРК)
The Times
E-6 Mercury

Курс валют на 15 вересня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2838 грн/дол., зміцнивши її на 3 копійки. Офіційний курс євро становить 48,39 грн/євро, а злотого – 11,37 грн/злотий.

Курс валют на 15 вересня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2838 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,28 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,39 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,37 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:10:

  • у банках долар торгується за курсом 41,55-41,10 грн, євро за 48,80-48,12 грн, злотий за 11,85-11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,23-41,29 грн, євро - за 48,45-48,60 грн, злотий за 11,30-11,40 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,21-41,24 грн/дол. та 48,28-48,30 грн/євро.

        Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют 08.09.25, 11:37 • 28685 переглядiв

        Доповнення

        У серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися - до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України