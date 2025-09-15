Курс валют на 15 вересня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2838 грн/дол., зміцнивши її на 3 копійки. Офіційний курс євро становить 48,39 грн/євро, а злотого – 11,37 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,28 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,39 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,37 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:10:
- у банках долар торгується за курсом 41,55-41,10 грн, євро за 48,80-48,12 грн, злотий за 11,85-11,05 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,23-41,29 грн, євро - за 48,45-48,60 грн, злотий за 11,30-11,40 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,21-41,24 грн/дол. та 48,28-48,30 грн/євро.
Доповнення
У серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися - до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.