Курс валют на 15 сентября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2838 грн/долл., укрепив ее на 3 копейки. Официальный курс евро составляет 48,39 грн/евро, а злотого – 11,37 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2838 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Подробности
Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,39 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,37 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:10:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,55-41,10 грн, евро по 48,80-48,12 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,23-41,29 грн, евро - по 48,45-48,60 грн, злотый по 11,30-11,40 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,21-41,24 грн/долл. и 48,28-48,30 грн/евро.
Дополнение
В августе 2025 года инфляция продолжила замедляться - до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении цены снизились на 0,2%.