Курс валют на 15 сентября: Нацбанк укрепил гривну

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 6978 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 8742 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 13600 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 21541 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 45899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67994 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102718 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85370 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83645 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46410 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
77%
755мм
Популярные новости
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон14 сентября, 21:07 • 10043 просмотра
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 10804 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 11261 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 7186 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 9260 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 6998 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 13120 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 91504 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 63739 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 60225 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Сергей Брин
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Румыния
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 19998 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 26892 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 75738 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 59227 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 107848 просмотра
Актуальное
Старлинк
Хранитель
Фокс Ньюс
FAB-250
Шахед-136

Курс валют на 15 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2838 грн/долл., укрепив ее на 3 копейки. Официальный курс евро составляет 48,39 грн/евро, а злотого – 11,37 грн/злотый.

Курс валют на 15 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2838 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Подробности

Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,39 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,37 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:10:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,55-41,10 грн, евро по 48,80-48,12 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,23-41,29 грн, евро - по 48,45-48,60 грн, злотый по 11,30-11,40 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,21-41,24 грн/долл. и 48,28-48,30 грн/евро.

        Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют08.09.25, 11:37 • 28688 просмотров

        Дополнение

        В августе 2025 года инфляция продолжила замедляться - до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении цены снизились на 0,2%.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины