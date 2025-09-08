Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
Киев • УНН
Сентябрь традиционно укрепляет гривну благодаря сезонному оживлению и экспорту аграриев. Эксперт прогнозирует стабильный курс в сентябре, но возможное ослабление в октябре.
Сентябрь обычно является месяцем укрепления национальной валюты. И этот год не стал исключением. О факторах, влияющих на валютные колебания, и о том, каким курс будет в ближайшее время, в эксклюзивном комментарии УНН рассказала финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
В начале августа мы наблюдали некоторое проседание курса гривны, однако уже с конца месяца мы увидели тренд к ее укреплению. Тенденция сопровождается некоторыми колебаниями, но мы можем говорить о традиционном для этого периода укреплении национальной валюты. Сентябрь можно назвать временем гривны "на стероидах", ведь ее укреплению способствует сразу ряд факторов
По словам эксперта, факторы укрепления гривны начали закладываться еще в августе, в частности НБУ тогда продал на межбанке довольно значительный объем валюты - почти 2,7 млрд долл., что позволило укрепить гривну. Кроме того, не последнюю роль сыграло смягчение регулятором некоторых валютных ограничений. И хотя с одной стороны гривна ощутила незначительное давление, из-за появления возможностей вывода средств, с другой - НБУ смог стабилизировать ситуацию благодаря валютным интервенциям, а в стратегической плоскости такое решение Нацбанка способствовало укреплению доверия к рынку.
Хотя рынок и ощутил рост спроса на валюту, но он был не таким уж и значительным. Ажиотаж довольно быстро угас. В недавних прогнозах НБУ прозвучали ожидания, что относительно заметный спрос будет сохраняться, но сейчас нет оснований считать, что он значительно повлияет на рынок
На сегодня, как пояснила Соседка, ощущается сезонное оживление деловой активности, что является устойчивым фактором, который работает на укрепление гривны. Традиционно наибольшее влияние на курс валют в этот период имеют аграрии - сейчас идет активный сбор урожая, что повлечет за собой приток валютной выручки от экспорта.
"Значительные экспортные поступления продолжат укреплять гривну. И это даст возможность НБУ снизить темпы продажи валют. Но с другой стороны, привычным для этого сезона является рост количества операций на межбанке, ведь те же аграрии нуждаются в топливе, которое мы импортируем", - пояснила Соседка.
Также значимыми для Украины в целом и для валютного рынка в частности являются позиция международных партнеров по стратегически важным вопросам, что влияет на ожидания, а также своевременное поступление международной помощи. Кроме того, на валютный курс влияет и ситуация на фронте.
В этом контексте хочу добавить, что за последние годы существенным рычагом влияния на экономику стала оборонная промышленность - активизация заказов в этом секторе положительно влияет на ситуацию
По ее словам, совокупность всех факторов дает основания для довольно оптимистичных прогнозов.
Значительных колебаний курса гривны в сентябре не стоит ожидать. Если ситуация, в частности, на фронте или на международном уровне не претерпит внезапных существенных изменений, то до конца месяца мы будем наблюдать колебания в коридоре 41,3–41,5 грн/долл. А вот уже в октябре гривна может ослабеть до 42 грн/долл.