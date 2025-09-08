Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют

Сентябрь обычно является месяцем укрепления национальной валюты. И этот год не стал исключением. О факторах, влияющих на валютные колебания, и о том, каким курс будет в ближайшее время, в эксклюзивном комментарии УНН рассказала финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

В начале августа мы наблюдали некоторое проседание курса гривны, однако уже с конца месяца мы увидели тренд к ее укреплению. Тенденция сопровождается некоторыми колебаниями, но мы можем говорить о традиционном для этого периода укреплении национальной валюты. Сентябрь можно назвать временем гривны "на стероидах", ведь ее укреплению способствует сразу ряд факторов - пояснила Елена Соседка.

По словам эксперта, факторы укрепления гривны начали закладываться еще в августе, в частности НБУ тогда продал на межбанке довольно значительный объем валюты - почти 2,7 млрд долл., что позволило укрепить гривну. Кроме того, не последнюю роль сыграло смягчение регулятором некоторых валютных ограничений. И хотя с одной стороны гривна ощутила незначительное давление, из-за появления возможностей вывода средств, с другой - НБУ смог стабилизировать ситуацию благодаря валютным интервенциям, а в стратегической плоскости такое решение Нацбанка способствовало укреплению доверия к рынку.

Хотя рынок и ощутил рост спроса на валюту, но он был не таким уж и значительным. Ажиотаж довольно быстро угас. В недавних прогнозах НБУ прозвучали ожидания, что относительно заметный спрос будет сохраняться, но сейчас нет оснований считать, что он значительно повлияет на рынок - отметила эксперт Елена Соседка.

На сегодня, как пояснила Соседка, ощущается сезонное оживление деловой активности, что является устойчивым фактором, который работает на укрепление гривны. Традиционно наибольшее влияние на курс валют в этот период имеют аграрии - сейчас идет активный сбор урожая, что повлечет за собой приток валютной выручки от экспорта.

"Значительные экспортные поступления продолжат укреплять гривну. И это даст возможность НБУ снизить темпы продажи валют. Но с другой стороны, привычным для этого сезона является рост количества операций на межбанке, ведь те же аграрии нуждаются в топливе, которое мы импортируем", - пояснила Соседка.

Также значимыми для Украины в целом и для валютного рынка в частности являются позиция международных партнеров по стратегически важным вопросам, что влияет на ожидания, а также своевременное поступление международной помощи. Кроме того, на валютный курс влияет и ситуация на фронте.

В этом контексте хочу добавить, что за последние годы существенным рычагом влияния на экономику стала оборонная промышленность - активизация заказов в этом секторе положительно влияет на ситуацию - добавила Елена Соседка.

По ее словам, совокупность всех факторов дает основания для довольно оптимистичных прогнозов.