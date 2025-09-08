$41.220.13
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Вересень традиційно зміцнює гривню завдяки сезонному пожвавленню та експорту аграріїв. Експертка прогнозує стабільний курс у вересні, але можливе послаблення у жовтні.

Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют

Вересень зазвичай є місяцем зміцнення національної валюти. І цього року він не став винятком. Про фактори, що впливають на валютні коливання та те, яким курс буде найближчим часом в ексклюзивному коментарі УНН розповіла фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

На початку серпня ми спостерігали деяке просідання курсу гривні, однак вже з кінця місяця ми побачили тренд до її зміцнення. Тенденція супроводжується деякими коливаннями, але ми можемо говорити про традиційне для цього періоду укріплення національної валюти. Вересень можна назвати часом гривні "на стероїдах", адже її зміцненню сприяє одразу низка факторів

- пояснила Олена Сосєдка. 

За словами експертки, фактори укріплення гривні почали закладатися ще у серпні, зокрема НБУ тоді продав на міжбанку доволі значний обсяг валюти - майже 2,7 млрд дол., що дозволило укріпити гривню. Крім того, не останню роль відіграло пом'якшення регулятором деяких валютних обмежень. І хоча з одного боку гривня відчула незначний тиск, через появу можливостей виводу коштів, з іншого - НБУ зміг стабілізувати ситуацію завдяки валютним інтервенціям, а в стратегічній площині таке рішення Нацбанку сприяло зміцненню довіри до ринку. 

Хоча ринок і відчув зростання попиту на валюту, але він був не таким вже й значним. Ажіотаж доволі швидко згас. В нещодавніх прогнозах НБУ прозвучали очікування, що відносно помітний попит зберігатиметься, але зараз немає підстав вважати, що він значно вплине на ринок

- зауважила експертка Олена Сосєдка. 

На сьогодні, як пояснила Сосєдка, відчувається сезонне пожвавлення ділової активності, що є сталим фактором, який працює на зміцнення гривні. Традиційно найбільший вплив на курс валют в цей період мають аграрії - наразі триває активний збір врожаю, що потягне за собою притік валютної виручки від експорту. 

"Значні експортні надходження продовжать зміцнювати гривню. І це дасть можливість НБУ знизити темпи продажу валют. Та з іншого боку, звичним для цього сезону є зростання кількості операцій на міжбанку, адже ті самі аграрії потребують пального, яке ми імпортуємо", - пояснила Сосєдка. 

Також значущими для України загалом та для валютного ринку зокрема є позиція міжнародних партнерів зі стратегічно важливих питань, що впливає на очікування, а також своєчасне надходження міжнародної допомоги. Крім того, на валютний курс впливає і ситуація на фронті. 

В цьому контексті хочу додати, що за останні роки суттєвим важелем впливу на економіку стала оборонна промисловість - активізація замовлень у цьому секторі позитивно впливає на ситуацію

- додала Олена Сосєдка. 

За її словами сукупність усіх факторів дає підстави для доволі оптимістичних прогнозів. 

Значних коливань курсу гривні у вересні не варто очікувати. Якщо ситуація, зокрема, на фронті чи на міжнародному рівні не зазнає раптових суттєвих змін, то до кінця місяця ми спостерігатимемо коливання у коридорі  41,3–41,5 грн/дол. А ось вже у жовтні гривня може послабитися до 42 грн/дол.

- прогнозує експертка Олена Сосєдка. 

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Національний банк України