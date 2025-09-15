Уряд планує закласти середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 гривень - нардеп
Київ • УНН
Згідно з проєктом закону про Держбюджет на 2026 рік, уряд планує закласти курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/дол. Цей показник розрахований на основі планів залучення міжнародної допомоги.
Відповідно до ухваленого урядом проєкту закону про Держбюджет на 2026 рік, курс гривні до долара планується закласти на рівні 45,6 гривень/за долар. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Курс долара. В документах прям не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, але це легко порахувати з заявлених планів з залучення міжнародної допомоги (в гривні та доларах). Тож уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара як 45,6 гривень/за долар
Нагадаємо
У бюджеті на 2025 рік було закладено курс на рівні 45 гривень за долар.
15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2838 грн/дол., зміцнивши її на 3 копійки. Офіційний курс євро становить 48,39 грн/євро, а злотого - 11,37 грн/злотий.