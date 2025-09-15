$41.280.03
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 8704 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 14550 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 19530 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 23588 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 53587 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 35469 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32154 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35931 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58018 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Уряд планує закласти середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 гривень - нардеп

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Згідно з проєктом закону про Держбюджет на 2026 рік, уряд планує закласти курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/дол. Цей показник розрахований на основі планів залучення міжнародної допомоги.

Уряд планує закласти середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 гривень - нардеп

Відповідно до ухваленого урядом проєкту закону про Держбюджет на 2026 рік, курс гривні до долара планується закласти на рівні 45,6 гривень/за долар. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Курс долара. В документах прям не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, але це легко порахувати з заявлених планів з залучення міжнародної допомоги (в гривні та доларах). Тож уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара як 45,6 гривень/за долар

- повідомив Железняк.

Нагадаємо

У бюджеті на 2025 рік було закладено курс на рівні 45 гривень за долар.

15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2838 грн/дол., зміцнивши її на 3 копійки. Офіційний курс євро становить 48,39 грн/євро, а злотого - 11,37 грн/злотий.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Національний банк України
Ярослав Железняк