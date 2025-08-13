$41.450.06
Курс валют на 13 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4268 грн/дол., що означає зміцнення на дві копійки. Курс євро становить 48,07 грн/євро, а злотого – 11,28 грн/злотий.

Курс валют на 13 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4268 грн/дол., що зміцнило гривню на дві копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,42  грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,07 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,28 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,70-41,20 грн, євро за 48,50-47,90 грн, злотий за 11,47-10,95 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,48 грн, євро – за 48,25-48,50 грн, злотий за 11,25-11,38 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,47-41,50 грн/дол. та 48,32-48,33 грн/євро.

        "єОселя": українці отримали чотири тисячі пільгових іпотек на 7,3 млрд грн у 2025 році11.08.25, 15:52 • 2592 перегляди

        Доповнення

        Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% у липні у річному вимірі, водночас зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% у місячному вимірі.

        Євген Устименко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна