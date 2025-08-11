"єОселя": українці отримали чотири тисячі пільгових іпотек на 7,3 млрд грн у 2025 році

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 29061 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52860 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40229 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97484 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111783 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98107 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69588 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117984 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206442 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129677 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.2м/с
46%
752мм
Популярнi новини
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT11 серпня, 06:46 • 91812 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 32630 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45305 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 34141 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35335 перегляди
Публікації
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 29033 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35974 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45971 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 52828 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97456 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 29061 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 92085 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 206443 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 356202 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 258801 перегляди
Актуальне
Facebook
Безпілотний літальний апарат
The Hill
Х-101
Пістолет

"єОселя": українці отримали чотири тисячі пільгових іпотек на 7,3 млрд грн у 2025 році

Київ • УНН

 • 980 перегляди

З початку року 4 тисячі українців скористалися державною програмою "єОселя", отримавши 7,3 млрд грн фінансування. За останній тиждень видано 146 кредитів на 277 млн грн, з них 91 на первинному ринку.

"єОселя": українці отримали чотири тисячі пільгових іпотек на 7,3 млрд грн у 2025 році

З початку року 4 тисячі українців скористалися державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя", отримавши фінансування на загальну суму 7,3 млрд грн. Лише за минулий тиждень видано 146 кредитів на понад чверть мільярда гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, державна програма "єОселя" продовжує допомагати українцям купувати житло на вигідних умовах. Від початку 2025 року банки-партнери оформили 4 тисячі пільгових іпотек, а сума виданих кредитів сягнула 7,3 млрд грн.

Протягом останнього тижня українці отримали 146 позик на загальну суму 277 млн грн. Із них кредити під 3% річних отримали:

  • 55 військовослужбовців і представників сектору безпеки;
    • 9 медиків;
      • 3 педагоги;
        • 5 науковців.

          Позики під 7% надали 60 громадянам без власного житла, 11 внутрішньо переміщеним особам та 3 ветеранам.

          Найактивніше кредити оформлювали в Київській області (46), Києві (19), а також Львівській та Івано-Франківській областях (по 13). За типом житла 91 кредит видано на об’єкти первинного ринку, з яких 20 – на етапі будівництва. Ще 55 позик оформлено на придбання квартир і будинків на "вторинці".

          Від старту "єОселі" у жовтні 2022 року понад 18,8 тис. українців уже скористалися програмою, отримавши понад 31,4 млрд грн пільгових кредитів. Ініціатива є частиною державної політики "Зроблено в Україні" та реалізується Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

          Нагадаємо

          Уряд дозволив дистанційне обстеження житла для ВПО на територіях бойових дій та окупації. Це дозволить тисячам родин отримати компенсацію за зруйноване житло, на що виділено 15 млрд грн.

          Степан Гафтко

          СуспільствоЕкономікаНерухомість
          Львівська область
          Івано-Франківська область
          Київська область
          Україна
          Київ