12:35 • 21886 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 44624 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 36142 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 90438 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 108410 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 96305 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 68385 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117155 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 204331 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129524 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
"єОселя": украинцы получили четыре тысячи льготных ипотек на 7,3 млрд грн в 2025 году

Киев • УНН

 • 804 просмотра

С начала года 4 тысячи украинцев воспользовались государственной программой "єОселя", получив 7,3 млрд грн финансирования. За последнюю неделю выдано 146 кредитов на 277 млн грн, из них 91 на первичном рынке.

"єОселя": украинцы получили четыре тысячи льготных ипотек на 7,3 млрд грн в 2025 году

С начала года 4 тысячи украинцев воспользовались государственной программой льготного ипотечного кредитования "єОселя", получив финансирование на общую сумму 7,3 млрд грн. Только за прошедшую неделю выдано 146 кредитов на более чем четверть миллиарда гривен. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, государственная программа "єОселя" продолжает помогать украинцам покупать жилье на выгодных условиях. С начала 2025 года банки-партнеры оформили 4 тысячи льготных ипотек, а сумма выданных кредитов достигла 7,3 млрд грн.

В течение последней недели украинцы получили 146 займов на общую сумму 277 млн грн. Из них кредиты под 3% годовых получили:

  • 55 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
    • 9 медиков;
      • 3 педагога;
        • 5 ученых.

          Займы под 7% предоставили 60 гражданам без собственного жилья, 11 внутренне перемещенным лицам и 3 ветеранам.

          Наиболее активно кредиты оформлялись в Киевской области (46), Киеве (19), а также Львовской и Ивано-Франковской областях (по 13). По типу жилья 91 кредит выдан на объекты первичного рынка, из которых 20 – на этапе строительства. Еще 55 займов оформлено на приобретение квартир и домов на "вторичке".

          Со старта "єОселі" в октябре 2022 года более 18,8 тыс. украинцев уже воспользовались программой, получив более 31,4 млрд грн льготных кредитов. Инициатива является частью государственной политики "Сделано в Украине" и реализуется Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжитло".

          Напомним

          Правительство разрешило дистанционное обследование жилья для ВПЛ на территориях боевых действий и оккупации. Это позволит тысячам семей получить компенсацию за разрушенное жилье, на что выделено 15 млрд грн.

          Степан Гафтко

          ОбществоЭкономикаНедвижимость
          Львовская область
          Ивано-Франковская область
          Киевская область
          Украина
          Киев