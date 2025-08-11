"єОселя": украинцы получили четыре тысячи льготных ипотек на 7,3 млрд грн в 2025 году
Киев • УНН
С начала года 4 тысячи украинцев воспользовались государственной программой льготного ипотечного кредитования "єОселя", получив финансирование на общую сумму 7,3 млрд грн. Только за прошедшую неделю выдано 146 кредитов на более чем четверть миллиарда гривен. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, пишет УНН.
Детали
По данным ведомства, государственная программа "єОселя" продолжает помогать украинцам покупать жилье на выгодных условиях. С начала 2025 года банки-партнеры оформили 4 тысячи льготных ипотек, а сумма выданных кредитов достигла 7,3 млрд грн.
В течение последней недели украинцы получили 146 займов на общую сумму 277 млн грн. Из них кредиты под 3% годовых получили:
- 55 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
- 9 медиков;
- 3 педагога;
- 5 ученых.
Займы под 7% предоставили 60 гражданам без собственного жилья, 11 внутренне перемещенным лицам и 3 ветеранам.
Наиболее активно кредиты оформлялись в Киевской области (46), Киеве (19), а также Львовской и Ивано-Франковской областях (по 13). По типу жилья 91 кредит выдан на объекты первичного рынка, из которых 20 – на этапе строительства. Еще 55 займов оформлено на приобретение квартир и домов на "вторичке".
Со старта "єОселі" в октябре 2022 года более 18,8 тыс. украинцев уже воспользовались программой, получив более 31,4 млрд грн льготных кредитов. Инициатива является частью государственной политики "Сделано в Украине" и реализуется Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжитло".
Напомним
Правительство разрешило дистанционное обследование жилья для ВПЛ на территориях боевых действий и оккупации. Это позволит тысячам семей получить компенсацию за разрушенное жилье, на что выделено 15 млрд грн.