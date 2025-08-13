Курс валют на 13 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4268 грн/долл., что укрепило гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,42 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,07 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,28 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,20 грн, евро по 48,50-47,90 грн, злотый по 11,47-10,95 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, евро – по 48,25-48,50 грн, злотый по 11,25-11,38 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,47-41,50 грн/долл. и 48,32-48,33 грн/евро.

Дополнение

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле в годовом измерении, в то же время зафиксирована дефляция на уровне 0,2% в месячном измерении.