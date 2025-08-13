$41.450.06
48.200.00
ukenru
12 августа, 17:43 • 19695 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 47811 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 37530 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 67130 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 38378 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 39509 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 107514 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98438 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96787 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 46152 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Курс валют на 13 августа: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4268 грн/долл., что означает укрепление на две копейки. Курс евро составляет 48,07 грн/евро, а злотого – 11,28 грн/злотый.

Курс валют на 13 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4268 грн/долл., что укрепило гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,42 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,07 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,28 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,20 грн, евро по 48,50-47,90 грн, злотый по 11,47-10,95 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, евро – по 48,25-48,50 грн, злотый по 11,25-11,38 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,47-41,50 грн/долл. и 48,32-48,33 грн/евро.

        "єОселя": украинцы получили четыре тысячи льготных ипотек на 7,3 млрд грн в 2025 году11.08.2025, 15:52 • 2592 просмотра

        Дополнение

        Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле в годовом измерении, в то же время зафиксирована дефляция на уровне 0,2% в месячном измерении.

        Евгений Устименко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина