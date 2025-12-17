$42.180.06
15:43 • 2560 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 10728 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 24027 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 18383 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 18257 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19082 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20259 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18077 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27633 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46704 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 24031 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 31373 перегляди
Кур'єр Glovo вдарив батька відомого блогера кастетом: поліція розслідує інцидент

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У Києві кур'єр Glovo вдарив 65-річного батька блогера Кирила Степанця кастетом, завдавши легких тілесних ушкоджень. Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 125 ККУ.

Кур'єр Glovo вдарив батька відомого блогера кастетом: поліція розслідує інцидент
Фото: Facebook Кирила Степанця

У столиці стався конфлікт за участю кур’єра сервісу Glovo та батька відомого блогера Кирила Степанця, який отримав легкі тілесні ушкодження, поліція розпочала розслідування. Про це повідомив блогер Кирило Степанець, пише УНН.

Деталі

За словами Кирила Степанця, кур’єр служби доставки Glovo вдарив його 65-річного батька кастетом після зауваження щодо його поведінки на пішохідній зоні. Чоловік отримав травми обличчя.

Курʼєр на велосипеді, що їхав по пішохідній зоні, ще й без ліхтарів, ледь не збив літнього чоловіка, який йшов завантажений пакунками. На зауваження молодик зупинився дістав кастет, й вдарив пенсіонера в обличчя. Компанія "Глово" не залишає прямого контакту для корегування поведінки своїх працівників (в даному випадку кримінального злочину) теж просто хочу щоби ситуація набула розголосу. Прошу зробити хлопця відомим. Мова йде про мого батька

- йдеться у дописі. 

Поліція вже підтвердила напад на літнього чоловіка.

Так, вчора ввечері відбувся конфлікт між чоловіком та іншим громадянином, внаслідок чого він вдарив іншого. Він на декілька хвилин буквально втратив орієнтир, згодом прийшов додому та дружина викликала, зробила виклик 102. Сьогодні дружина прийшла до відділку поліції, який знаходиться на Нивках та написали заяву

- повідомила речниця Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва.

А також, додала: "З приводу даної заяви, дані будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 - це умисне легке тілесне ушкодження. Крім того, проводиться детальна перевірка. Будуть проводитися аналіз записів з камер відеоспостереження які знаходяться на вулиці Щербаківського та правоохоронці будуть встановлювати особу, аби притягнути її до кримінальної відповідальності"

За таке правопорушення, за словами Анни Зубрєвої, передбачено штраф, або виправні роботи за вимоги суду.

На вечірці у столичному клубі хлопець у поліцейській формі влаштував затримання Санта Клауса: йому загрожує 34 тис. гривень штрафу12.12.25, 16:38 • 3693 перегляди

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
