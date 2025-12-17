Кур'єр Glovo вдарив батька відомого блогера кастетом: поліція розслідує інцидент

Фото: Facebook Кирила Степанця

У столиці стався конфлікт за участю кур’єра сервісу Glovo та батька відомого блогера Кирила Степанця, який отримав легкі тілесні ушкодження, поліція розпочала розслідування. Про це повідомив блогер Кирило Степанець, пише УНН.

Деталі

За словами Кирила Степанця, кур’єр служби доставки Glovo вдарив його 65-річного батька кастетом після зауваження щодо його поведінки на пішохідній зоні. Чоловік отримав травми обличчя.

Курʼєр на велосипеді, що їхав по пішохідній зоні, ще й без ліхтарів, ледь не збив літнього чоловіка, який йшов завантажений пакунками. На зауваження молодик зупинився дістав кастет, й вдарив пенсіонера в обличчя. Компанія "Глово" не залишає прямого контакту для корегування поведінки своїх працівників (в даному випадку кримінального злочину) теж просто хочу щоби ситуація набула розголосу. Прошу зробити хлопця відомим. Мова йде про мого батька - йдеться у дописі.

Поліція вже підтвердила напад на літнього чоловіка.

Так, вчора ввечері відбувся конфлікт між чоловіком та іншим громадянином, внаслідок чого він вдарив іншого. Він на декілька хвилин буквально втратив орієнтир, згодом прийшов додому та дружина викликала, зробила виклик 102. Сьогодні дружина прийшла до відділку поліції, який знаходиться на Нивках та написали заяву - повідомила речниця Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва.

А також, додала: "З приводу даної заяви, дані будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 - це умисне легке тілесне ушкодження. Крім того, проводиться детальна перевірка. Будуть проводитися аналіз записів з камер відеоспостереження які знаходяться на вулиці Щербаківського та правоохоронці будуть встановлювати особу, аби притягнути її до кримінальної відповідальності"

За таке правопорушення, за словами Анни Зубрєвої, передбачено штраф, або виправні роботи за вимоги суду.

