Курьер Glovo ударил отца известного блогера кастетом: полиция расследует инцидент

Фото: Facebook Кирилла Степанца

В столице произошел конфликт с участием курьера сервиса Glovo и отца известного блогера Кирилла Степанца, который получил легкие телесные повреждения, полиция начала расследование. Об этом сообщил блогер Кирилл Степанец, пишет УНН.

Детали

По словам Кирилла Степанца, курьер службы доставки Glovo ударил его 65-летнего отца кастетом после замечания по поводу его поведения на пешеходной зоне. Мужчина получил травмы лица.

Курьер на велосипеде, ехавший по пешеходной зоне, еще и без фонарей, едва не сбил пожилого мужчину, который шел загруженный пакетами. На замечание молодой человек остановился, достал кастет и ударил пенсионера в лицо. Компания "Глово" не оставляет прямого контакта для корректировки поведения своих работников (в данном случае уголовного преступления), тоже просто хочу, чтобы ситуация получила огласку. Прошу сделать парня известным. Речь идет о моем отце - говорится в сообщении.

Полиция уже подтвердила нападение на пожилого мужчину.

Да, вчера вечером произошел конфликт между мужчиной и другим гражданином, в результате чего он ударил другого. Он на несколько минут буквально потерял ориентир, впоследствии пришел домой и жена вызвала, сделала вызов 102. Сегодня жена пришла в отделение полиции, которое находится на Нивках и написали заявление - сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

А также, добавила: "По данному заявлению, данные будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 - это умышленное легкое телесное повреждение. Кроме того, проводится детальная проверка. Будут проводиться анализ записей с камер видеонаблюдения, которые находятся на улице Щербаковского, и правоохранители будут устанавливать личность, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности"

За такое правонарушение, по словам Анны Зубревой, предусмотрен штраф или исправительные работы по требованию суда.

