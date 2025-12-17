$42.180.06
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 11378 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 25178 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 18999 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 18704 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 19290 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20365 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18118 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27664 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46744 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Курьер Glovo ударил отца известного блогера кастетом: полиция расследует инцидент

Киев • УНН

 • 536 просмотра

В Киеве курьер Glovo ударил 65-летнего отца блогера Кирилла Степанца кастетом, нанеся легкие телесные повреждения. Полиция начала досудебное расследование по статье 125 УКУ.

Курьер Glovo ударил отца известного блогера кастетом: полиция расследует инцидент
Фото: Facebook Кирилла Степанца

В столице произошел конфликт с участием курьера сервиса Glovo и отца известного блогера Кирилла Степанца, который получил легкие телесные повреждения, полиция начала расследование. Об этом сообщил блогер Кирилл Степанец, пишет УНН.

Детали

По словам Кирилла Степанца, курьер службы доставки Glovo ударил его 65-летнего отца кастетом после замечания по поводу его поведения на пешеходной зоне. Мужчина получил травмы лица.

Курьер на велосипеде, ехавший по пешеходной зоне, еще и без фонарей, едва не сбил пожилого мужчину, который шел загруженный пакетами. На замечание молодой человек остановился, достал кастет и ударил пенсионера в лицо. Компания "Глово" не оставляет прямого контакта для корректировки поведения своих работников (в данном случае уголовного преступления), тоже просто хочу, чтобы ситуация получила огласку. Прошу сделать парня известным. Речь идет о моем отце

- говорится в сообщении. 

Полиция уже подтвердила нападение на пожилого мужчину.

Да, вчера вечером произошел конфликт между мужчиной и другим гражданином, в результате чего он ударил другого. Он на несколько минут буквально потерял ориентир, впоследствии пришел домой и жена вызвала, сделала вызов 102. Сегодня жена пришла в отделение полиции, которое находится на Нивках и написали заявление

- сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

А также, добавила: "По данному заявлению, данные будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 - это умышленное легкое телесное повреждение. Кроме того, проводится детальная проверка. Будут проводиться анализ записей с камер видеонаблюдения, которые находятся на улице Щербаковского, и правоохранители будут устанавливать личность, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности"

За такое правонарушение, по словам Анны Зубревой, предусмотрен штраф или исправительные работы по требованию суда.

На вечеринке в столичном клубе парень в полицейской форме устроил задержание Санта Клауса: ему грозит 34 тыс. гривен штрафа12.12.25, 16:38 • 3701 просмотр

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев