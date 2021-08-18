Кулеба зідзвонився з українцями, які застрягли на військовій базі в Афганістані: що відомо

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“Щойно я переговорив телефоном з одним з 12 наших громадян на військовій базі поблизу Кабула. У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому. Ім‘я хлопця з міркувань безпеки домовилися з ним не називати. "Я пишаюся своєю країною“, — сказав він мені. Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього — спокою і координації”, — повідомив міністр у Facebook.

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Кулеба також розвіяв міф про “12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані”:



"Їх кинули — брехня. З ними з самого початку кризи був встановлений зв’язок, і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані.



Всіх вивезли, одні українці залишилися — брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці — молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази — неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання.



Нашим погрожують — брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання - на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.



Це наші військовослужбовці в Афганістані — брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про “військовослужбовців”, - написав міністр.



“Хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку”, — пообіцяв міністр.

Евакуація українців з Кабулу

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Кулеба заявив після цього, що в Афганістані є ще один борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

Напередодні Кулеба повідомив, що, за останніми даними, 153 українці зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні з території Афганістану.

Додамо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.



В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.