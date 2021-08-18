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Кулеба созвонился с украинцами, застрявшими на военной базе в Афганистане: что известно

Кулеба созвонился с украинцами, застрявшими на военной базе в Афганистане: что известно

Киев  •  УНН

 • 26993 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с одним из 12 украинских граждан, которые застряли на военной базе в Афганистане. Дипломат просит не называть их "военнослужащими" и обещает, что наших граждан эвакуируют, передает УНН.

Цитата:

"Только что я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе близ Кабула. У нас была приветливый и предметный разговор о состоянии дел и о том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились с ним не называть. "Я горжусь своей страной", - сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сверхсложная ситуация в Афганистане требует именно этого - спокойствия и координации", - сообщил министр в Facebook.

Детали

Кулеба также развеял миф о "12 военнослужащих, которых Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане":

  • "Их бросили - ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена связь, и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане.
  • Всех вывезли, одни украинцы остались - ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы - молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти из базы - невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос.
  • Нашим угрожают - ложь. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос - на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-либо запугиваний.
  • Это наши военнослужащие в Афганистане - ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей не вестись на провокации и не разгонять дезу о "военнослужащих", - написал министр.

"Ребят вывезем или мы, или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку", - пообещал министр.

Эвакуация украинцев из Кабула

16 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Кулеба заявил после этого, что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

Накануне Кулеба сообщил, что, по последним данным, 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении с территории Афганистана.

Добавим

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

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