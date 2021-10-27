Кулеба: Україна працюватиме з ФРН над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалювалися похапцем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна засмучена висновками Міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо “Північного потоку – 2” та буде доводити свою позицію до німецьких партнерів. Про це заявив під час брифінгу у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
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“Що стосується рішення німецького регулятора (висновку Міністерства економіки та енергетики ФРН для регулятора – ред.), то ми засмучені. Вже є позиція Нафтогазу з цього питання, тобто безпосередньо компанії, яка залучена в цей процес. Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів і будемо просити їх і працювати з ними над тим, щоб рішення щодо “Північного потоку – 2” не ухвалювались похапцем, швидко, без ретельного аналізу та вивчення”, - сказав міністр.
Деталі
Голова МЗС України наголосив, що, якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – це залучення Європейської комісії до процесу.
“Кінцева мета – це застосування Третього енергетичного пакету до функціонування “Північного потоку – 2”, - підкреслив дипломат.
Він також прокоментував останні заяви старшого радника Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амоса Хохштайна. На думку останнього, якщо у Росії є газ для поставок в Європу, але вона вирішить поставляти його лише тоді, коли Європа виконає інші вимоги, абсолютно з цим не пов'язані, то важко буде аргументувати, що вона не використовує газ як зброю.
“Він, власне, сказав більш дипломатично, але назвав речі своїми іменами – йдеться про використання Росією газу як зброї. Для всіх зараз це більш-менш очевидно”, - сказав Кулеба.
Контекст
Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку - 2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.
Як повідомив очільник НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, з Україною у цьому питанні навіть не радилися.
Нагадаємо
Компанії-оператору “Північного потоку – 2” для запуску необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який наразі розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.
Раніше стало відомо, що заявку на участь у процесі сертифікації оператора “Північного потоку — 2” подали Нафтогаз і ОГТСУ.