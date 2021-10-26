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З Україною не радились, це дуже сумно: Вітренко про висновок Міненерго Німеччини щодо сертифікації "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 33469 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Це дуже сумно. Так очільник НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook відреагував на висновок Міненерго Німеччини щодо сертифікації "Північного потоку-2" і попередив про "критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС", передає УНН.

З Україною не радились, це дуже сумно: Вітренко про висновок Міненерго Німеччини щодо сертифікації "Північного потоку-2"

Контекст

Вітренко відзначив, що Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора Північного Потоку 2 не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

Цитата

"При цьому міністерство (економіки та енергетики Німеччини - ред.) зазначає перелік країн з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України.

Це дуже сумно", - написав Вітренко.

Додамо

Вітренко нагадав, що Україна - один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора Північний Потік 2, за поточних умов, тобто без реального відокремлення власності від Газпрому, без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЕС, несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС.

"Ми навчилися цьому на власному гіркому досвіді. Коли в 2009, в 2014, в 2018 роках дії Газпрому створювали критичну для безпеки постачання газу.

Зараз Газпром це показує уже всій Європі, штучно обмежуючи поставки. Для тих, хто все ще хоче визнавати штучність цих обмежень, прямий шантаж, використання газу як зброї, Путін публічно заявляє - дайте запустити Північний Потік 2 і отримаєте додаткові обсяги газу", - написав глава Нафтогазу.

Коли запрацює Північний Потік 2, Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну. І потім Німеччина та інші країни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через Північний Потік 2. На відміну від української газотранспортної системи, у Північного Потоку 2 немає резервних потужностей, і немає сховищ. А ще ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги у Балтійському морі, через яке йде ПП2, резюмував Вітренко.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Нафтогаз подав заявку на участь у процесі сертифікації оператора “Північного потоку — 2” перед німецьким регулятором.

Компанії-оператору для запуску необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Як повідомляв УНН, 6 жовтня ціна на газ в Європі в ході торгів виросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1 900 доларів за 1 тис. куб. м. При цьому протягом дня вона повністю відіграла зростання і опустилася нижче 1 450 доларів за тис. куб. м, а 7 жовтня зниження продовжилося нижче позначки в 1 000 доларів за 1 тис. куб. газу. Голова правління “Газпрому” Олексій Міллер раніше звертав увагу, що сильне відставання в закачуванні газу в підземні сховища Європи і зростаючий попит призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть підвищитися ще більше найближчим часом.

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