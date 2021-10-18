Нафтогаз подав заявку на участь у сертифікації оператора "Північного потоку - 2" - Вітренко

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“Брифінг присвячений сертифікації оператора „Північний Потік — 2“. Нафтогаз як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора „Північного потоку — 2“ перед німецьким регулятором, Федеральною агенцією німецьких мереж”, — сказав Вітренко.

“Наша основна позиція полягає у тому, що „Північний потік — 2“ не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству”, — додав він.

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Зі слів очільника НАК, Нафтогаз є активним учасником європейського ринку газу тому має прямий інтерес у тому, щоб цей ринок був конкурентним.

“Саме з цієї позиції ми показуємо німецькому регулятору, що сертифікація оператора „Північного потоку — 2“ завдасть шкоди конкуренції на німецькому ринку, на європейському ринку, зокрема на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії”, — зазначив Вітренко.

Він наголосив — питання не лише в тому що Україна як транзитна держава потерпає від того, що Росія використовує газ як енергетичну зброю.

Додамо

10 вересня Глава “Газпрому” Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва “Північного потоку-2”.



4 жовтня, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що почала заповнення газом першої нитки газопроводу “Північний потік-2”.



Зауважимо, що компанії-оператору все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.