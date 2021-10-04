Почалося заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2" - оператор

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"З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2". Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У компанії повідомили, що попередньо були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу, в тому числі внутрішньотрубна інспекція з використанням спеціальних діагностичних пристроїв, а також зовнішні візуальна і інструментальна перевірки.

Про такі технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково, заявили в компанії.

Доповнення

10 вересня Глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва "Північного потоку-2".



У липні США і Німеччина підписали угоду, що дозволило добудувати газопровід без введення додаткових санкцій. Країни домовилися ввести санкції проти Росії і німецьких компаній, які будували "Північний потік-2", якщо Москва використовує газопровід як "політичну зброю" проти України та інших країн.

"Північний потік-2" являє собою дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.