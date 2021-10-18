Нафтогаз подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока - 2" - Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Нафтогаз подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" перед немецким регулятором. Об этом сказал на брифинге глава НАК Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
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"Брифинг посвящен сертификации оператора "Северный Поток - 2". Нафтогаз, как национальная компания, возглавляющая борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" перед немецким регулятором, Федеральной агентством немецких сетей", - сказал Витренко.
"Наша основная позиция заключается в том, что "Северный поток - 2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", - добавил он.
Детали
По словам главы НАК, Нафтогаз является активным участником европейского рынка газа поэтому имеет прямой интерес в том, чтобы этот рынок был конкурентным.
"Именно с этой позиции мы показываем немецком регулятору, что сертификация оператора "Северного потока - 2" нанесет ущерб конкуренции на немецком рынке, на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии", - отметил Витренко.
Он отметил - вопрос не только в том, что Украина как транзитное государство страдает от того, что Россия использует газ как энергетическое оружие.
Добавим
10 сентября глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2".
4 октября, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток-2".
Отметим, что компании-оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.