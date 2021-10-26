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Сертифікація "Північного потоку-2" не несе загрози для Європи - Мінекономіки ФРН

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство економіки Німеччини направило Федеральному агентству по мережах висновок, який стосується сертифікації "Північний потік-2". У документі йдеться про те, що газопровід не буде становити небезпеки для поставок до Німеччини та ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Сертифікація "Північного потоку-2" не несе загрози для Європи - Мінекономіки ФРН

Деталі

Зокрема, повідомляється, що Мінекономіки направило німецькому регулятору відповідний електронний лист. У наданому аналізі впливу "Північного потоку-2" на безпеку поставок говориться, що сертифікація не буде становити небезпеки для газопостачання Німеччини та Європейського союзу.

Доповнення

10 вересня голова "Газпрому" Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва "Північного потоку-2" - газопроводу від Росії до Німеччини в обхід України.

4 жовтня, компанія - оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомила, що почала заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2".

Компанії-оператору для початку операцій все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який наразі розглядає заявку Nord Stream 2 AG на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що "Північний потік-2" буде запущений в експлуатацію в 2019 році. Цей процес неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь у його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як у травні президент США Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, у якій попереджається про "відплату", якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю проти України.

В Україні вказують на політичність цього проекту газопроводу і побоюються, що після добудови "Північного потоку-2" Росія може припинити транзит через Україну.

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