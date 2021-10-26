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Сертификация "Северного потока-2" не представляет угрозы для Европы - Минэкономики ФРГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям заключение, касающееся сертификации "Северный поток-2". В документе говорится, что газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию и ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Сертификация "Северного потока-2" не представляет угрозы для Европы - Минэкономики ФРГ

Подробности

В частности, сообщается, что Минэкономики направило немецкому регулятору соответствующее электронное письмо. В предоставленном анализе влияния "Северного потока-2" на безопасность поставок говорится, что сертификация не будет представлять опасность для газоснабжения Германии и Европейского союза.

Дополнение

10 сентября глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2" - газопровода от России в Германию в обход Украины.

4 октября компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нити газопровода "Северный поток-2".

Компании-оператору для начала операций все еще необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, рассматривающего заявку Nord Stream 2 AG на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию в 2019 году. Этот процесс неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент США Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупреждается о возмездии, если Россия попытается использовать энергию как оружие против Украины.

В Украине указывают на политичность этого проекта газопровода и опасаются, что после достройки "Северного потока-2" Россия может прекратить транзит через Украину.

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