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С Украиной не советовалась, это очень грустно: Витренко о выводе Минэнерго Германии по сертификации "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 33469 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Это очень печально. Так глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook отреагировал на заключение Минэнерго Германии по сертификации "Северного потока-2" и предупредил о "критической угрозе безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС", передает УНН.

С Украиной не советовалась, это очень грустно: Витренко о выводе Минэнерго Германии по сертификации "Северного потока-2"

Контекст

Витренко отметил, что Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому Регулятору официальное заключение, что сертификация оператора Северного Потока 2 не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского Союза.

Цитата

"При этом министерство (экономики и энергетики Германии – ред.) отмечает перечень стран с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины.

Это очень грустно", - написал Витренко.

Добавим

Витренко напомнил, что Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора Северный Поток 2, при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от Газпрома, без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС.

Мы научились этому на собственном горьком опыте. Когда в 2009, в 2014, в 2018 годах действия Газпрома создавали критические для безопасности поставки газа.

Сейчас Газпром это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия Путин публично заявляет - дайте запустить Северный Поток 2 и получите дополнительные объемы газа", - написал глава Нафтогаза.

Когда заработает Северный поток 2, Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через Северный Поток 2. В отличие от украинской газотранспортной системы у Северного Потока 2 нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет ПП2, резюмировал Витренко.

Напомним

Ранее стало известно, что Нафтогаз подал заявку на участие в процессе сертификации оператора Северного потока — 2 перед немецким регулятором.

Компании-оператору для запуска необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, в настоящее время рассматривающего заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Как сообщал УНН, 6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив 1900 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже 1450 долларов за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1000 долларов за 1 тыс. куб. газа. Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

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