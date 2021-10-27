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Кулеба: Украина будет работать с ФРГ над тем, чтобы по "Северному потоку-2" не принимались торопливые решения

Киев • УНН

 • 30153 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина огорчена выводами Министерства экономики и энергетики Германии по поводу "Северного потока - 2" и будет доводить свою позицию до немецких партнеров. Об этом заявил на брифинге в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Кулеба: Украина будет работать с ФРГ над тем, чтобы по "Северному потоку-2" не принимались торопливые решения

Цитата:

“Что касается решения немецкого регулятора (вывод Министерства экономики и энергетики ФРГ для регулятора – ред.), то мы огорчены. Уже есть позиция Нафтогаза по этому вопросу, то есть непосредственно компании, вовлеченной в этот процесс. Мы доведем свою позицию до немецких партнеров и будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку – 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа и изучения", - сказал министр.

Детали

Глава МИД Украины подчеркнул, что, какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, ключевое – это вовлечение Европейской комиссии в процесс.

"Конечная цель - это применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока - 2", - подчеркнул дипломат.

Он также прокомментировал последние заявления старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштайна. По мнению последнего, если у России есть газ для поставок в Европу, но она решит поставлять его только тогда, когда Европа выполнит другие требования, совершенно с этим не связанные, то трудно будет аргументировать, что она не использует газ как оружие.

“Он собственно сказал более дипломатично, но назвал вещи своими именами – речь идет об использовании Россией газа как оружия. Для всех сейчас это более-менее очевидно”, – сказал Кулеба.

Контекст

Министерство экономики и энергетики Германии предоставило немецкому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока - 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза.

Как сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, с Украиной в этом вопросе даже не совещались.

Напомним

Компании-оператору "Северного потока - 2" для запуска необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, рассматривающего заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Ранее стало известно, что заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" подали "Нафтогаз" и ОГТСУ.

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