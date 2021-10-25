У Держдепі відповіли, чи використовує Росія газ як зброю

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“Я думаю, що найскладніше питання про використання енергії як зброї — це одна з тих речей, коли ви про неї знаєте, коли її бачите. Думаю, ми наближаємося до цієї межі. Якщо у Росії дійсно є газ для поставок, і вона вирішить не поставляти газ і зробить це тільки в тому випадку, якщо Європа виконає інші вимоги, які абсолютно з цим не пов’язані, тоді важко аргументувати, що це не так”, - сказав Хохштейн.

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Він зазначив, що Німеччині необхідно звернути на це увагу, не дивлячись на те, що зараз в ФРН йде “складний політичний сезон”.

Старший радник Держдепартаменту наголосив, що зараз йде “критичний місяць” перед опалювальним сезоном, і Німеччини “необхідно отримати суттєві роз’яснення від росіян” і прояснити, що питання сертифікації “Північного потоку — 2” і перевірки його відповідності газової директиви ЄС і третього енергопакету не завершена в найближчі кілька місяців.

“Так що до березня 2022 року питання ”Північного потоку — 2“ не буде на столі. І як тільки це проясниться, ми, сподіваюся, зможемо перейти до наступного рівня розмови про те, щоб забезпечити поставку якомога більшої кількості газу в Європу на цю зиму”, - підкреслив він.

Додамо

Раніше президент РФ заявив, що поставки газу по Північному потоку-2 можуть початися наступного дня після отримання дозволу регулятора ФРН.

“Перша труба” Північного потоку-2 “заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, післязавтра почнеться поставка, 17,5 млрд куб. м.”, - сказав Путін.

Як зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, заяви російського президента є нічим іншим як шантажем.