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Украина ожидает четкую позицию Германии в отношении газового шантажа РФ - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Россия начала использовать газ как оружие в международных отношениях, Украина ожидает четкую позицию Германии по этому поводу. Об этом на брифинге в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Украина ожидает четкую позицию Германии в отношении газового шантажа РФ - Кулеба

Цитата

“Это — шантаж, это использования в качестве оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу „Северного потока-2“ указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу”, — заявил министр, комментируя недавние заявления российского президента Владимира Путина.

Детали

По словам Кулебы, по сертификации и запуска “Северного потока-2” позиция Украины неизменна. Кроме того, он напомнил, что Нафтогаз и ОГТСУ хотят приобщиться к процессу сертификации оператора газопровода.

“Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, к ПП2 будет применен Третий энергетический пакет. Все эти элементы должны прислать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустимо, но всегда будет получать отпор объединенной Европы”, — подчеркнул дипломат.

Что было раньше

Напереодни президент РФ заявил, что поставки газа по Северному потоку-2 могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ.

“Первая труба „Северного потока-2“ заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м.”, — сказал Путин.

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