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Україна очікує на чітку позицію Німеччини щодо газового шантажу РФ - Кулеба

Київ • УНН

 • 21789 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Росія почала використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Україна очікує на чітку позицію Німеччини з цього приводу. Про це на брифінгу в четвер заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Україна очікує на чітку позицію Німеччини щодо газового шантажу РФ - Кулеба

Цитата

“Це — шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу „Північного потоку-2“ зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь. Це вже відбувається, і ми очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу”, — заявив міністр, коментуючи нещодавні заяви російського президента Владіміра Путіна.

Деталі

Зі слів Кулеби, щодо сертифікації і запуску “Північного потоку-2” позиція України є незмінною. Крім того він нагадав, що Нафтогаз і ОГТСУ хочуть долучитись до процесу сертифікації оператора газогону.

“Ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули запевнення ЄС, що до ПП2 буде застосовано Третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, але завжди отримуватиме відсіч об’єднаної Європи”, — підкреслив дипломат.

Що було раніше

Напереодні президент РФ заявив, що поставки газу по Північному потоку-2 можуть початися наступного дня після отримання дозволу регулятора ФРН.

“Перша труба „Північного потоку — 2“ заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, післязавтра почнеться поставка, 17,5 млрд куб. м.”, — сказав Путін.

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