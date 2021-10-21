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Після Нафтогазу: Оператор ГТС України подав заявку на участь у сертифікації оператора "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 34303 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У середу, 20 жовтня, Оператор ГТС України подав заявку до німецького енергетичного регулятора (Bundesnetzagentur) щодо участі у процедурі сертифікації компанії - оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream-2 AG, повідомили УНН в ОГТСУ.

Після Нафтогазу: Оператор ГТС України подав заявку на участь у сертифікації оператора "Північного потоку-2"

Цитата:

“Ми продовжуємо рішуче виступати проти цього геополітично небезпечного проєкту, що загрожує національній безпеці України, руйнує європейську енергетичну архітектуру та намагається обійти правила ЄС. Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. "Північний потік-2“ не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи. Ми вважаємо це своїм обов’язком інформувати наших стратегічних партнерів про ці занепокоєння”, — заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Деталі

"Оператор ГТС України висловлює сподівання, що Федеральне мережеве агентство Німеччини невдовзі визначиться зі своїм рішенням", - йдеться у заяві.

У компанії відзначають, що Nord Stream-2 AG може бути сертифіковано лише за умови дотримання усіх зобов’язань, визначених європейським законодавством. Європейське енергетичне законодавство вимагає, щоб оператор “Північного потоку-2” був повністю відокремлений та незалежний від “Газпрому”, а також, щоб правила щодо доступу третьої сторони, недискримінаційні, прозорі тарифи, застосовувалися до всього трубопроводу від його кінцевої точки у Любміні, Німеччина, до вихідної точки в Усть-Лузі, Росія. Крім того, українська газотранспортна система повинна бути відкритою для використання третіми сторонами на російському кордоні, незалежно від того, чи ця сторона з Центральної Азії, чи є іншим російським виробником газу, що не належить “Газпрому”.

Сергій Макогон пояснив позицію Оператора ГТС України: “Північний потік-2” додає величезну кількість непотрібної додаткової потужності для транзиту газу з Росії до Європи до наявних потужностей, які вже недостатньо використовуються, зокрема йдеться про українську газотранспортну систему, що перебуває в хорошому технічному стані і має майже втричі більшу потужність, ніж “Північний потік-2”. Дозвіл “Північному потоку-2” здійснювати транспортування газу під контролем Газпрому призведе до того, що буде безповоротно зменшено та змінено конфігурацію української газотранспортної системи, усуваючи її як транзитний маршрут Росія-Європа. Тож, “Північний потік-2” не диверсифікує транзитні маршрути, а навпаки — витіснить українську газотранспортну систему як один із наявних маршрутів та зосередить основну частину транспортування газу з Росії до Європи у вузькому коридорі Балтійського моря, де газопроводи “Північний потік” і “Північний потік-2” функціонуватимуть паралельно“.

Доповнення

PGNiG, польська державна енергетична компанія, та її німецьке дочірнє підприємство PGNiG Supply & Trading GmbH, подали заявки на участь у процесі сертифікації і вже були допущені до процедури Федеральним мережевим агентством Німеччини. В Україні НАК “Нафтогаз України” подав заявку на приєднання до процесу 15 жовтня.

8 вересня 2021 року компанія “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” володіє 100% власності), проектна компанія та майбутній оператор газопроводу “Північний потік-2”, подала у повному обсязі заявку на сертифікацію як незалежного оператора системи передачі (ITO) газопроводу “Північний потік-2” до Федерального мережевого агентства Німеччини. Як ITO Nord Stream-2 AG залишиться у складі Групи Газпром, вертикально інтегрованої енергетичної компанії, що суперечить чинному європейському законодавству.

Процедура сертифікації має забезпечити відповідність європейському енергетичному законодавству, а також у випадку, якщо запропонований оператор контролюється суб’єктом, що не належить до країни-члена ЄС (у цьому випадку — російський “Газпром”), повинна гарантувати, що сертифікація не загрожує безпеці постачання.

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