После Нафтогаза: Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2"

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"Мы продолжаем решительно выступать против этого геополитически опасного проекта, что угрожает национальной безопасности Украины, разрушает европейскую энергетическую архитектуру и пытается обойти правила ЕС. Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки в немецкий регулятор. "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу. Мы считаем это своим долгом информировать наших стратегических партнеров об этих беспокойствах", - заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Детали

"Оператор ГТС Украины выражает надежду, что Федеральное сетевое агентство Германии вскоре определится со своим решением", - говорится в заявлении.

В компании отмечают, что Nord Stream-2 AG может быть сертифицирован только при условии соблюдения всех обязательств, определенных европейским законодательством. Европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор "Северного потока-2" был полностью отделен и независим от "Газпрома", а также, чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Любмине, Германия, к исходной точке в Усть-Луге, Россия. Кроме того, украинская газотранспортная система должна быть открытой для использования третьими сторонами на российской границе, независимо от того, или эта сторона из Центральной Азии, или является другим российским производителем газа, что не принадлежит "Газпрому".

Сергей Макогон объяснил позицию Оператора ГТС Украины: "Северный поток-2" добавляет огромное количество ненужной дополнительной мощности для транзита газа из России в Европу к имеющимся мощностям, которые уже недостаточно используются, в частности речь идет об украинской газотранспортной системе, находящейся в хорошем техническом состоянии и имеющей почти втрое большую мощность, чем "Северный поток-2". Разрешение "Северному потоку-2" осуществлять транспортировку газа под контролем Газпрома приведет к тому, что будет безвозвратно уменьшена и изменена конфигурация украинской газотранспортной системы, устраняя ее как транзитный маршрут Россия-Европа. Поэтому, "Северный поток-2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот - вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" будут функционировать параллельно".

Дополнение



PGNiG, польская государственная энергетическая компания, и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, подали заявки на участие в процессе сертификации и уже были допущены к процедуре Федеральным сетевым агентством Германии. В Украине НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на присоединение к процессу 15 октября.

8 сентября 2021 года компания "Nord Stream-2 AG" ("Газпром" владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода "Северный поток-2", подала в полном объеме заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода "Северный поток-2" в Федеральное сетевое агентство Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе Группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, что противоречит действующему европейскому законодательству.

Процедура сертификации должна обеспечить соответствие европейскому энергетическому законодательству, а также в случае, если предложенный оператор контролируется субъектом, не принадлежащим к стране-члену ЕС (в данном случае - российский "Газпром"), должна гарантировать, что сертификация не угрожает безопасности поставок.