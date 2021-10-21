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Путін заявив, що заповнення газом другої нитки "Північного потоку - 2" завершиться в грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Технологічна робота щодо заповнення другої нитки газопроводу "Північний потік - 2" газом буде завершена в середині - наприкінці грудня 2021 року. При цьому Росія готова почати поставки газу на наступний день після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора, заявив президент РФ Володимир Путін в четвер, виступаючи на засіданні міжнародного клубу "Валдай", інформує УНН.

Путін заявив, що заповнення газом другої нитки "Північного потоку - 2" завершиться в грудні

Цитата

"Перша труба "Північного потоку - 2" заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, післязавтра почнеться поставка, 17,5 млрд куб. м. До кінця поточного року - в середині, в кінці грудня - буде завершена технологічна робота по заповненню другої газової труби "Північного потоку - 2". У загальному обсязі це 55 млрд куб. м. Якщо мати на увазі, що дефіцит на європейському ринку, за нашими підрахунками, складе 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м - це пристойно. Як тільки буде заповнена друга труба і як тільки буде отримано дозвіл німецького регулятора, на наступний день ми почнемо постачання", - цитує Путіна агенство ТАСС.

Деталі

Путін заявив, що "обсяг викидів вуглекислого газу при транспортуванні через "Північний потік - 2" в 5, 6 разів менше, ніж через газотранспортну систему України".

"Північний потік - 2" - це сучасні технології, сучасні труби, які дозволяють збільшити тиск. Рух по дну Балтійського моря взагалі без всяких викидів відбувається. Ці компресорні станції - це ж маленькі мінізаводи, які працюють теж на газі... В 5, 6 разів викидів менше, ніж при транзитуванні через ГТС України, просто тому що вона вже старенька", - зазначив Путін.

Доповнення

Газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м газу в рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Укладання першої нитки завершилася на початку червня, другої - у вересні.

На початку вересня Федеральне мережеве агентство ФРН (Bundesnetzagentur) отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. Розгляд документів та прийняття рішення займе від 6 до 9 місяців. Потім рішення повинно бути передано на розгляд Єврокомісії.

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