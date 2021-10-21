Путин заявил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" завершится в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток - 2" газом будет завершена в середине - конце декабря 2021 года. При этом Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на заседании международного клуба "Валдай", передает УНН.
Цитата
"Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м. До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2". В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м - это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки", - цитирует Путина агентство ТАСС.
Детали
Путин заявил, что "объем выбросов углекислого газа при транспортировке через "Северный поток - 2" в 5, 6 раз меньше, чем через газотранспортную систему Украины".
""Северный поток - 2" - это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции - это же маленькие минизаводы, которые работают тоже на газе... В 5, 6 раз выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины, просто потому что она уже старенькая", - отметил Путин.
Дополнение
Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области к балтийскому побережью Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.
В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет от 6 до 9 месяцев. Затем решение должно быть передано на рассмотрение Еврокомиссии.