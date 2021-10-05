У ФРН регулятор вимагає від Nord Stream 2 підтвердження відповідності нормам ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Німецький національний регулятор - Федеральне агентство з питань мереж - зажадав від Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік - 2" - надати йому підтвердження того, що експлуатація газопроводу буде відповідати всім європейським нормам. Про це пише в понеділок, 4 жовтня, інформагентство Reuters з посиланням на офіційного представника регулятора, передає УНН.
Деталі
В першу чергу, мова йде про питання рівноправного доступу до трубопроводу інших компаній і інтеграції трубопроводу в німецький ринок.
Завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2"
Про повне завершення будівництва "Північного потоку - 2" "Газпром", донькою якого є Nord Stream 2 AG, повідомив 10 вересня. Компанія розраховує ввести газопровід в експлуатацію до кінця 2021 року.
Однак для початку постачання газу з РФ проекту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.
Сертифікація "Північного потоку - 2"
Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне агентство по мережах отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проект рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).
Після того як Федеральне агентство з питань мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу. "Експлуатація без відповідної сертифікації буде каратися штрафом", - вказав 4 жовтня представник Федерального агентства по мережах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держдепі кадрова криза через газопровід "Північний потік-2" - NYT
Зі свого боку, представник компанії Nord Stream 2 заявив, що "Північний потік - 2" є "повністю схваленим проектом, реалізованим у відповідності з національними і міжнародними вимогами".
"Nord Stream 2 буде і далі докладати всіх необхідних зусиль, щоб відповідати всім чинним нормам і приписам, включаючи економіко-енергетичний закон (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), що забезпечує застосування в Німеччині норм Газової директиви ЄС", - підкреслили в компанії.