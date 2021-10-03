У Держдепі кадрова криза через газопровід "Північний потік-2" - NYT

Цитата

“Президент Байден наполіг на тому, щоб зробити багатомільярдний подарунок на благо Росії, завдати шкоди Америці і завдати шкоди інтересам нашої національної безпеки”, — сказав Круз в залі засідань Сенату. — Я ясно дав зрозуміти кожному посадовцю Держдепартаменту, кожному кандидату в Держдепартамент, що я буду утримувати цих кандидатів до тих пір, поки адміністрація Байдена не дотримуватиметься закону і не зупинить цей трубопровід і не накладе санкції“, — додав він.

Деталі

Сенатор Круз не може самостійно заблокувати запропоновані Байденом кандидатури до Держдепартаменту, але він значно уповільнив процес їх затвердження, повідомляє газета. Сенатор також пригрозив заблокувати ще десятки кандидатур.

За інформацією видання, чиновники в адміністрації Байдена називають те, що трапилося “кадровою кризою”. Демократи звинуватили Круза в “зловживанні” та заявили про “загрозу національній безпеці”, в сфері якої заповнено тільки близько чверті ключових кандидатур.

Голова сенатського комітету з міжнародних справ, демократ Роберт Менендес назвав ситуацію “безпрецедентною”.

За даними The New York Times, через дії Круза призначення послів США в Китай, Ізраїль, Єгипет, Німеччину, а також призначення на важливі пости в Держдепартаменті і Агентстві з міжнародного розвитку можуть зайняти місяці.

У Держдепартаменті повідомили, що нестача затверджених високопоставлених співробітників обмежує можливість вести дипломатичну діяльність, пише NYT.

Доповнення

10 вересня Глава “Газпрому” Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва “Північного потоку-2”.

У липні США і Німеччина підписали угоду, що дозволило добудувати газопровід без введення додаткових санкцій. Країни домовилися ввести санкції проти Росії і німецьких компаній, які будували “Північний потік-2”, якщо Москва використовує газопровід як “політичну зброю” проти України та інших країн.

“Північний потік-2” являє собою дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.