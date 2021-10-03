В Госдепе кадровый кризис из-за газопровода "Северный поток-2" - NYT

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Киев  •  УНН

 • 28786 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Сенатор от Республиканской партии США Тед Круз задержал утверждение десятков кандидатов на посты в Госдепартаменте, в том числе 59 послов, требуя от администрации президента Джо Байдена ввести санкции против газопровода “Северный поток-2”. Об этом пишет издание The New York Times, сообщает УНН.

Цитата

“Президент Байден настоял на том, чтобы сделать многомиллиардный подарок на благо России, нанести ущерб Америке и нанести ущерб интересам нашей национальной безопасности”, — сказал Круз в зале заседаний Сената. — Я ясно дал понять каждому чиновнику Госдепартамента, каждому кандидату в Госдепартамент, что я буду удерживать этих кандидатов до тех пор, пока администрация Байдена не будет придерживаться закона и не остановит этот трубопровод и не наложит санкции“, — добавил он.

Детали

Сенатор Круз не может самостоятельно заблокировать предложенные Байденом кандидатуры в Госдепартамент, но он значительно замедлил процесс их утверждения, сообщает газета. Сенатор также пригрозил заблокировать еще десятки кандидатур.

По информации издания, чиновники в администрации Байдена называют случившееся “кадровым кризисом”. Демократы обвинили Круза в “злоупотреблении” и заявили об “угрозе национальной безопасности”, в сфере которой заполнено только около четверти ключевых кандидатур.

Председатель сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес назвал ситуацию “беспрецедентной”.

По данным The New York Times, из-за действий Круза назначения послов США в Китай, Израиль, Египет, Германию, а также назначение на важные посты в Госдепартаменте и Агентстве по международному развитию могут занять месяцы.

В Госдепартаменте сообщили, что нехватка утвержденных высокопоставленных сотрудников ограничивает возможность вести дипломатическую деятельность, пишет NYT.

Дополнение

10 сентября глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства “Северного потока-2”.

В июле США и Германия подписали соглашение, позволившее достроить газопровод без введения дополнительных санкций. Страны договорились ввести санкции против России и немецких компаний, которые строили “Северный поток-2”, если Москва использует газопровод как “политическое оружие” против Украины и других стран.

“Северный поток-2” представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

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