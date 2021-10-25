В Госдепе ответили, использует ли Россия газ как оружие

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“Я думаю, что самый сложный вопрос об использовании энергии в качестве оружия — это одна из тех вещей, когда вы о ней знаете, когда ее видите. Думаю, мы приближаемся к этой черте. Если у России действительно есть газ для поставок, и она решит не поставлять газ и сделает это только в том случае, если Европа выполнит другие требования, которые совершенно с этим не связаны, тогда трудно аргументировать, что это не так”, — сказал Хохштейн.

Детали

Он отметил, что Германии необходимо обратить на это внимание, не смотря на то, что сейчас в ФРГ идет “сложный политический сезон”.

Старший советник Госдепартамента подчеркнул, что сейчас идет “критический месяц” перед отопительным сезоном, и Германии “необходимо получить существенные разъяснения от россиян” и прояснить, что вопрос сертификации “Северного потока — 2” и проверки его соответствия газовой директиве ЕС и третьему энергопакету не завершится в ближайшие несколько месяцев.

“Так что до марта 2022 года вопрос „Северного потока — 2“ не будет на столе. И как только это прояснится, мы, надеюсь, сможем перейти к следующему уровню разговора о том, чтобы обеспечить поставку как можно большего количества газа в Европу на эту зиму”, — подчеркнул он.

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Ранее президент РФ заявил, что поставки газа по Северному потоку-2 могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ.

“Первая труба „Северного потока-2“ заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м.”, — сказал Путин.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявления российского президента являются ничем иным как шантажом.