00:48 • 3796 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 9518 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:51 • 13410 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 29495 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 27340 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 33816 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 33048 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27388 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24096 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27795 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Кубинські радники та лікарі масово залишають Венесуелу на тлі дипломатичного тиску США

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Тимчасовий уряд Венесуели дистанціюється від Гавани, відмовляючись від послуг кубинських спецслужб та медичного персоналу. Це відбувається на тлі тиску США, спрямованого на ліквідацію лівого альянсу.

Кубинські радники та лікарі масово залишають Венесуелу на тлі дипломатичного тиску США

Тимчасовий уряд Венесуели під керівництвом Делсі Родрігес розпочав процес дистанціювання від Гавани, відмовляючись від послуг кубинських спецслужб та медичного персоналу. Цей крок став результатом безпрецедентного тиску з боку США, спрямованого на ліквідацію багаторічного лівого альянсу, який був фундаментом режиму Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

На відміну від своїх попередників, Делсі Родрігес повністю довірила особисту охорону венесуельським силовикам, відсторонивши кубинських фахівців, які раніше складали кістяк президентської гвардії. За даними джерел, кубинських радників також звільняють із ключового контррозвідувального підрозділу DGCIM, де вони десятиліттями займалися виявленням внутрішньої опозиції. Рішення про виведення кубинських сил безпеки стало особливо актуальним після військової операції США 3 січня 2026 року, під час якої загинули 32 кубинські військові, а Ніколас Мадуро був захоплений.

Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар15.02.26, 01:17 • 8657 переглядiв

Експерти зазначають, що кубинська присутність була критично важливою, проте нова влада в Каракасі змушена йти на поступки Білому дому. Хоча залишається незрозумілим, чи є від’їзд спеціалістів виключно наказом Родрігес, чи ініціативою самої Гавани, факт масового повернення радників і лікарів на Кубу свідчить про глибоку трансформацію регіональної політики. Виведення кубинських розвідників, які були інтегровані в усі рівні венесуельської армії, знаменує собою завершення цілої епохи прямого втручання Гавани у справи сусідньої держави.

російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові21.02.26, 06:14 • 11812 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ніколас Мадуро
Куба
Білий дім
Венесуела
Сполучені Штати Америки