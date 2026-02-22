Кубинські радники та лікарі масово залишають Венесуелу на тлі дипломатичного тиску США
Тимчасовий уряд Венесуели дистанціюється від Гавани, відмовляючись від послуг кубинських спецслужб та медичного персоналу. Це відбувається на тлі тиску США, спрямованого на ліквідацію лівого альянсу.
Тимчасовий уряд Венесуели під керівництвом Делсі Родрігес розпочав процес дистанціювання від Гавани, відмовляючись від послуг кубинських спецслужб та медичного персоналу. Цей крок став результатом безпрецедентного тиску з боку США, спрямованого на ліквідацію багаторічного лівого альянсу, який був фундаментом режиму Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
На відміну від своїх попередників, Делсі Родрігес повністю довірила особисту охорону венесуельським силовикам, відсторонивши кубинських фахівців, які раніше складали кістяк президентської гвардії. За даними джерел, кубинських радників також звільняють із ключового контррозвідувального підрозділу DGCIM, де вони десятиліттями займалися виявленням внутрішньої опозиції. Рішення про виведення кубинських сил безпеки стало особливо актуальним після військової операції США 3 січня 2026 року, під час якої загинули 32 кубинські військові, а Ніколас Мадуро був захоплений.
Експерти зазначають, що кубинська присутність була критично важливою, проте нова влада в Каракасі змушена йти на поступки Білому дому. Хоча залишається незрозумілим, чи є від’їзд спеціалістів виключно наказом Родрігес, чи ініціативою самої Гавани, факт масового повернення радників і лікарів на Кубу свідчить про глибоку трансформацію регіональної політики. Виведення кубинських розвідників, які були інтегровані в усі рівні венесуельської армії, знаменує собою завершення цілої епохи прямого втручання Гавани у справи сусідньої держави.
