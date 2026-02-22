Кубинские советники и врачи массово покидают Венесуэлу на фоне дипломатического давления США

Временное правительство Венесуэлы под руководством Делси Родригес начало процесс дистанцирования от Гаваны, отказываясь от услуг кубинских спецслужб и медицинского персонала. Этот шаг стал результатом беспрецедентного давления со стороны США, направленного на ликвидацию многолетнего левого альянса, который был фундаментом режима Николаса Мадуро. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

В отличие от своих предшественников, Делси Родригес полностью доверила личную охрану венесуэльским силовикам, отстранив кубинских специалистов, которые ранее составляли костяк президентской гвардии. По данным источников, кубинских советников также увольняют из ключевого контрразведывательного подразделения DGCIM, где они десятилетиями занимались выявлением внутренней оппозиции. Решение о выводе кубинских сил безопасности стало особенно актуальным после военной операции США 3 января 2026 года, в ходе которой погибли 32 кубинских военных, а Николас Мадуро был захвачен.

Эксперты отмечают, что кубинское присутствие было критически важным, однако новые власти в Каракасе вынуждены идти на уступки Белому дому. Хотя остается неясным, является ли отъезд специалистов исключительно приказом Родригес, или инициативой самой Гаваны, факт массового возвращения советников и врачей на Кубу свидетельствует о глубокой трансформации региональной политики. Вывод кубинских разведчиков, которые были интегрированы во все уровни венесуэльской армии, знаменует собой завершение целой эпохи прямого вмешательства Гаваны в дела соседнего государства.

