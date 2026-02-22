Кубинские советники и врачи массово покидают Венесуэлу на фоне дипломатического давления США

$43.270.00
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 9396 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 13351 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 29436 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 27292 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33811 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 33042 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27383 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24091 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27792 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Популярные новости
россияне атаковали авто с гражданскими на Сумщине - два человека погибли, один ранен21 февраля, 17:40 • 4748 просмотра
Выгодно путину? Туск отреагировал на блокирование Венгрией помощи Украине21 февраля, 17:58 • 4992 просмотра
В Никополе из-за обстрела рф пострадал 77-летний мужчина, повреждены зданияPhoto21 февраля, 18:39 • 4208 просмотра
"Ультиматумы - в кремль" - МИД отреагировал на шантаж Словакии и Венгрии21 февраля, 19:18 • 4528 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo22:57 • 8396 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 51069 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 60366 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 71985 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 85870 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 123738 просмотра
Кубинские советники и врачи массово покидают Венесуэлу на фоне дипломатического давления США

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Временное правительство Венесуэлы дистанцируется от Гаваны, отказываясь от услуг кубинских спецслужб и медицинского персонала. Это происходит на фоне давления США, направленного на ликвидацию левого альянса.

Кубинские советники и врачи массово покидают Венесуэлу на фоне дипломатического давления США

Временное правительство Венесуэлы под руководством Делси Родригес начало процесс дистанцирования от Гаваны, отказываясь от услуг кубинских спецслужб и медицинского персонала. Этот шаг стал результатом беспрецедентного давления со стороны США, направленного на ликвидацию многолетнего левого альянса, который был фундаментом режима Николаса Мадуро. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В отличие от своих предшественников, Делси Родригес полностью доверила личную охрану венесуэльским силовикам, отстранив кубинских специалистов, которые ранее составляли костяк президентской гвардии. По данным источников, кубинских советников также увольняют из ключевого контрразведывательного подразделения DGCIM, где они десятилетиями занимались выявлением внутренней оппозиции. Решение о выводе кубинских сил безопасности стало особенно актуальным после военной операции США 3 января 2026 года, в ходе которой погибли 32 кубинских военных, а Николас Мадуро был захвачен.

Энергетический кризис на Кубе вынудил организаторов отменить ежегодный фестиваль сигар15.02.26, 01:17 • 8657 просмотров

Эксперты отмечают, что кубинское присутствие было критически важным, однако новые власти в Каракасе вынуждены идти на уступки Белому дому. Хотя остается неясным, является ли отъезд специалистов исключительно приказом Родригес, или инициативой самой Гаваны, факт массового возвращения советников и врачей на Кубу свидетельствует о глубокой трансформации региональной политики. Вывод кубинских разведчиков, которые были интегрированы во все уровни венесуэльской армии, знаменует собой завершение целой эпохи прямого вмешательства Гаваны в дела соседнего государства.

российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21.02.26, 06:14 • 11812 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Николас Мадуро
Куба
Белый дом
Венесуэла
Соединённые Штаты