кремль позитивно оцінив початок прямих контактів в Абу-Дабі, анонсував продовження роботи

У кремлі позитивно оцінюють початок прямих контактів між рф, США та Україною в Абу-Дабі, робота в межах експертних груп продовжуватиметься, заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

пєсков назвав тристоронні зустрічі росії, США та України в Абу-Дабі "складними" переговорами, які розпочалися на експертному рівні.

"Робота ведеться. Добре, що вона розпочалася у вигляді прямих контактів. Це дуже складні переговори, які розпочалися на експертному рівні. Як ви знаєте, досягнуто домовленості про їх продовження. Робота продовжуватиметься", - сказав пєсков.

Він вважає, що те, що на експертному рівні обговорюється цілий набір пов'язаних із врегулюванням складних тем, можна загалом вважати прогресом.

"Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу", - заявив пєсков.

Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський