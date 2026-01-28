кремль позитивно оцінив початок прямих контактів в Абу-Дабі, анонсував продовження роботи

$42.960.17
10:05
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
08:19
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"
28 січня, 00:41
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм
04:47
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб
04:58
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами
05:44
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
07:00
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
07:00
Коли і як передавати показання лічильників
27 січня, 14:54
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки
27 січня, 11:42
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Ніколас Мадуро
Андрюс Кубілюс
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Київська область
Дніпропетровська область
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України
27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик
27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
26 січня, 17:14
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Мі-8
TikTok

кремль позитивно оцінив початок прямих контактів в Абу-Дабі, анонсував продовження роботи

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що у кремлі позитивно оцінюють початок прямих контактів між рф, США та Україною в Абу-Дабі. Робота в межах експертних груп продовжуватиметься.

кремль позитивно оцінив початок прямих контактів в Абу-Дабі, анонсував продовження роботи

У кремлі позитивно оцінюють початок прямих контактів між рф, США та Україною в Абу-Дабі, робота в межах експертних груп продовжуватиметься, заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

пєсков назвав тристоронні зустрічі росії, США та України в Абу-Дабі "складними" переговорами, які розпочалися на експертному рівні.

"Робота ведеться. Добре, що вона розпочалася у вигляді прямих контактів. Це дуже складні переговори, які розпочалися на експертному рівні. Як ви знаєте, досягнуто домовленості про їх продовження. Робота продовжуватиметься", - сказав пєсков.

Він вважає, що те, що на експертному рівні обговорюється цілий набір пов'язаних із врегулюванням складних тем, можна загалом вважати прогресом.

"Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу", - заявив пєсков.

Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
26.01.26, 19:23

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна