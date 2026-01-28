кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы

В Кремле положительно оценивают начало прямых контактов между РФ, США и Украиной в Абу-Даби, работа в рамках экспертных групп будет продолжаться, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

Песков назвал трехсторонние встречи России, США и Украины в Абу-Даби "сложными" переговорами, которые начались на экспертном уровне.

"Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", - сказал Песков.

Он считает, что то, что на экспертном уровне обсуждается целый набор связанных с урегулированием сложных тем, можно в целом считать прогрессом.

"Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - заявил Песков.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский