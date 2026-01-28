кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы

$42.960.17
51.230.17
ukenru
Эксклюзив
10:05 • 800 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 1218 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 4116 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 8716 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 16450 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 37497 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 52843 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 41186 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 61604 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31652 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
99%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума и назвал это "замечательным"28 января, 00:41 • 9004 просмотра
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем04:47 • 11334 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 16642 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами05:44 • 5578 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 13346 просмотра
публикации
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 13379 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 61606 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 43072 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 60301 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 57686 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Николас Мадуро
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Киевская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 22274 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 21797 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 29372 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 32835 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 39226 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Ми-8
ТикТок

кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что в кремле позитивно оценивают начало прямых контактов между РФ, США и Украиной в Абу-Даби. Работа в рамках экспертных групп будет продолжаться.

кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы

В Кремле положительно оценивают начало прямых контактов между РФ, США и Украиной в Абу-Даби, работа в рамках экспертных групп будет продолжаться, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

Песков назвал трехсторонние встречи России, США и Украины в Абу-Даби "сложными" переговорами, которые начались на экспертном уровне.

"Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", - сказал Песков.

Он считает, что то, что на экспертном уровне обсуждается целый набор связанных с урегулированием сложных тем, можно в целом считать прогрессом.

"Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - заявил Песков.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский26.01.26, 19:23 • 37309 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина