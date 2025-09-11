Кравченко: 77 зрадників та колаборантів отримали підозри у Всесвітній день боротьби з тероризмом
Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що всі, хто став на бік ворога, будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.
Правоохоронці повідомили про підозри у державній зраді та колабораціонізмі ще 77 особам. Серед них - інформатори фсб, ватажок фейкової "днр", псевдодепутати, "судді", "поліцейські", пропагандисти, освітяни та священник. Про це у четвер повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Символічно, що саме сьогодні, у Всесвітній день боротьби з тероризмом прокурори повідомили про підозру 77 особам, які обрали шлях зради
Підозри отримали:
— Мережа інформаторів з Дружківки, Краматорська та Дніпра, яка передавала кураторам з фсб точні дані про розташування підрозділів ЗСУ. Всі затримані.
— Ватажок фейкової "днр", який організував вивезення металу з порту Маріуполя на 740 млн грн. Як зазначається, допомагав йому топпосадовець порту.
— Фейкові "депутати", в тому числі і діючі обранці України, організатори псевдовиборів, керівництво "адміністрацій". За словами Кравченка, колишній "міністр доходів і зборів" примусово стягував податки з підприємців, а гроші йшли на війну проти України.
— Псевдосуддя, "поліцейські", "мнсники", працівники виправної колонії. Як наголосив Генпрокурор, усі вони забезпечували каральну систему окупантів.
— Пропагандисти, освітяни і священник, які публічно вихваляли російську війну.
"Це не політика, а зрада та злочини проти України. Кожен, хто став на бік ворога, буде ідентифікований і отримає справедливе покарання", - додав Кравченко.
29 серпня на координаційній нараді Генеральний прокурор наголосив, що виявлення та притягнення до відповідальності колаборантів і зрадників - одне з ключових завдань усіх правоохоронних органів.
