Ексклюзив
09:51 • 1476 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 4658 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 13623 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 32588 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 42630 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 93709 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50066 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47648 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43524 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 84959 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Кравченко: 77 зрадників та колаборантів отримали підозри у Всесвітній день боротьби з тероризмом

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що всі, хто став на бік ворога, будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Кравченко: 77 зрадників та колаборантів отримали підозри у Всесвітній день боротьби з тероризмом

Правоохоронці повідомили про підозри у державній зраді та колабораціонізмі ще 77 особам. Серед них - інформатори фсб, ватажок фейкової "днр", псевдодепутати, "судді", "поліцейські", пропагандисти, освітяни та священник. Про це у четвер повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Символічно, що саме сьогодні, у Всесвітній день боротьби з тероризмом прокурори повідомили про підозру 77 особам, які обрали шлях зради

- написав Кравченко у соцмережах.

Підозри отримали:

— Мережа інформаторів з Дружківки, Краматорська та Дніпра, яка передавала кураторам з фсб точні дані про розташування підрозділів ЗСУ. Всі затримані.

— Ватажок фейкової "днр", який організував вивезення металу з порту Маріуполя на 740 млн грн. Як зазначається, допомагав йому топпосадовець порту.

— Фейкові "депутати", в тому числі і діючі обранці України, організатори псевдовиборів, керівництво "адміністрацій". За словами Кравченка, колишній "міністр доходів і зборів" примусово стягував податки з підприємців, а гроші йшли на війну проти України.

— Псевдосуддя, "поліцейські", "мнсники", працівники виправної колонії. Як наголосив Генпрокурор, усі вони забезпечували каральну систему окупантів.

— Пропагандисти, освітяни і священник, які публічно вихваляли російську війну.

"Це не політика, а зрада та злочини проти України. Кожен, хто став на бік ворога, буде ідентифікований і отримає справедливе покарання", - додав Кравченко.

29 серпня на координаційній нараді Генеральний прокурор наголосив, що виявлення та притягнення до відповідальності колаборантів і зрадників - одне з ключових завдань усіх правоохоронних органів.

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Україна
Маріуполь