Катували та знущались над ув'язненими: Кравченко заявив про викриття службовців Харківської виправної колонії

$41.280.07
47.910.07
ukenru
06:24 • 1964 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 2800 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 16655 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 102902 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 67723 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 66815 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 192759 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184777 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70443 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67503 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
74%
748мм
Популярнi новини
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 11329 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 13890 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44 • 3556 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 5566 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 6046 перегляди
Публікації
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 1916 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 86368 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 102880 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 192744 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184767 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 70 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 12364 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 86366 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 60138 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 96780 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Гривня
Долар США
Крилата ракета

Катували та знущались над ув'язненими: Кравченко заявив про викриття службовців Харківської виправної колонії

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Затримано та повідомлено про підозру керівнику колонії та ще чотирьом особам.

Катували та знущались над ув'язненими: Кравченко заявив про викриття службовців Харківської виправної колонії

Правоохоронці викрили службових осіб Харківської виправної колонії, які примушували ув'язнених до безоплатної роботи, використовуючи тортури та психологічний тиск. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Прокуратура викрила службових осіб однієї з виправних колоній м. Харкова,  які примушували ув’язнених до безоплатної роботи шляхом тортур, психологічного знущання, залякування та приниження людської гідності

- написав Кравченко в соцмережах.

Як вказав Генпрокурор, проведено 3 невідкладні обшуки у колонії та 13 — за місцем проживання фігурантів.

Затримано та повідомлено про підозру керівнику колонії, його першому заступнику, двом оперуповноваженим і черговому помічнику начальника. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.

Кожна людина має право на гідність і людське ставлення. Незалежно від того, де вона перебуває. Порушення цього принципу у правоохоронній та пенітенціарній системі неприпустимі

- наголосив Кравченко.

Він нагадав, що правоохоронці це ті, хто має гарантувати дотримання прав людини. Коли ж вони самі їх порушують, це зрада не тільки присязі, а й самій ідеї справедливості.

"Ми прагнемо до Європейського Союзу, а rule of law, це перша і безумовна умова", -  зауважив Кравченко.

Смерть арештанта у Київському СІЗО: до суду скерували обвинувальні акти проти 5 ув’язнених і 4 службовців установи11.08.25, 16:12 • 10645 переглядiв

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Європейський Союз
Харків