Катували та знущались над ув'язненими: Кравченко заявив про викриття службовців Харківської виправної колонії

Правоохоронці викрили службових осіб Харківської виправної колонії, які примушували ув'язнених до безоплатної роботи, використовуючи тортури та психологічний тиск. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Прокуратура викрила службових осіб однієї з виправних колоній м. Харкова, які примушували ув’язнених до безоплатної роботи шляхом тортур, психологічного знущання, залякування та приниження людської гідності

Як вказав Генпрокурор, проведено 3 невідкладні обшуки у колонії та 13 — за місцем проживання фігурантів.

Затримано та повідомлено про підозру керівнику колонії, його першому заступнику, двом оперуповноваженим і черговому помічнику начальника. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.

Кожна людина має право на гідність і людське ставлення. Незалежно від того, де вона перебуває. Порушення цього принципу у правоохоронній та пенітенціарній системі неприпустимі