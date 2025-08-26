Пытали и издевались над заключенными: Кравченко заявил о разоблачении служащих Харьковской исправительной колонии
Киев • УНН
Задержан и уведомлен о подозрении руководитель колонии и еще четыре человека.
Правоохранители разоблачили должностных лиц Харьковской исправительной колонии, которые принуждали заключенных к безвозмездной работе, используя пытки и психологическое давление. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Прокуратура разоблачила должностных лиц одной из исправительных колоний г. Харькова, которые принуждали заключенных к безвозмездной работе путем пыток, психологического издевательства, запугивания и унижения человеческого достоинства
Как указал Генпрокурор, проведено 3 неотложных обыска в колонии и 13 — по месту жительства фигурантов.
Задержаны и сообщено о подозрении руководителю колонии, его первому заместителю, двум оперуполномоченным и дежурному помощнику начальника. Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения.
Каждый человек имеет право на достоинство и человеческое отношение. Независимо от того, где он находится. Нарушения этого принципа в правоохранительной и пенитенциарной системе недопустимы
Он напомнил, что правоохранители это те, кто должен гарантировать соблюдение прав человека. Когда же они сами их нарушают, это предательство не только присяге, но и самой идее справедливости.
"Мы стремимся к Европейскому Союзу, а rule of law, это первое и безусловное условие", - отметил Кравченко.
