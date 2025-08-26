Пытали и издевались над заключенными: Кравченко заявил о разоблачении служащих Харьковской исправительной колонии

$41.280.07
47.910.07
ukenru
06:24 • 1498 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 2510 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 16539 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 102692 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 67627 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 66763 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 192618 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 184680 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70432 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67497 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
74%
748мм
Популярные новости
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале25 августа, 22:27 • 11329 просмотра
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС01:35 • 13890 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая02:44 • 3556 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 5566 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 6046 просмотра
публикации
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 1498 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 86235 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 102692 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 192618 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 184680 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Йонас Гар Стере
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 12324 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 86245 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 60103 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 96745 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 77844 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Гривна
Доллар США
Крылатая ракета

Пытали и издевались над заключенными: Кравченко заявил о разоблачении служащих Харьковской исправительной колонии

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Задержан и уведомлен о подозрении руководитель колонии и еще четыре человека.

Пытали и издевались над заключенными: Кравченко заявил о разоблачении служащих Харьковской исправительной колонии

Правоохранители разоблачили должностных лиц Харьковской исправительной колонии, которые принуждали заключенных к безвозмездной работе, используя пытки и психологическое давление. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Прокуратура разоблачила должностных лиц одной из исправительных колоний г. Харькова, которые принуждали заключенных к безвозмездной работе путем пыток, психологического издевательства, запугивания и унижения человеческого достоинства

- написал Кравченко в соцсетях.

Как указал Генпрокурор, проведено 3 неотложных обыска в колонии и 13 — по месту жительства фигурантов.

Задержаны и сообщено о подозрении руководителю колонии, его первому заместителю, двум оперуполномоченным и дежурному помощнику начальника. Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения.

Каждый человек имеет право на достоинство и человеческое отношение. Независимо от того, где он находится. Нарушения этого принципа в правоохранительной и пенитенциарной системе недопустимы

- подчеркнул Кравченко.

Он напомнил, что правоохранители это те, кто должен гарантировать соблюдение прав человека. Когда же они сами их нарушают, это предательство не только присяге, но и самой идее справедливости.

"Мы стремимся к Европейскому Союзу, а rule of law, это первое и безусловное условие", - отметил Кравченко.

Смерть арестанта в Киевском СИЗО: в суд направлены обвинительные акты против 5 заключенных и 4 служащих учреждения11.08.25, 16:12 • 10645 просмотров

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Европейский Союз
Харьков