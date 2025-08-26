Пытали и издевались над заключенными: Кравченко заявил о разоблачении служащих Харьковской исправительной колонии

Правоохранители разоблачили должностных лиц Харьковской исправительной колонии, которые принуждали заключенных к безвозмездной работе, используя пытки и психологическое давление. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Прокуратура разоблачила должностных лиц одной из исправительных колоний г. Харькова, которые принуждали заключенных к безвозмездной работе путем пыток, психологического издевательства, запугивания и унижения человеческого достоинства

Как указал Генпрокурор, проведено 3 неотложных обыска в колонии и 13 — по месту жительства фигурантов.

Задержаны и сообщено о подозрении руководителю колонии, его первому заместителю, двум оперуполномоченным и дежурному помощнику начальника. Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения.

Каждый человек имеет право на достоинство и человеческое отношение. Независимо от того, где он находится. Нарушения этого принципа в правоохранительной и пенитенциарной системе недопустимы