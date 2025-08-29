$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 5374 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 19538 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 20305 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 30108 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 54194 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58841 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 134764 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69333 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78301 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113597 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Теги
Автори
Кравченко: 40 осіб на Херсонщині отримали підозри за держзраду та колабораціонізм

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Експравоохоронцям, депутатам, освітянам та організаторам псевдореферендуму оголошено підозри.

Кравченко: 40 осіб на Херсонщині отримали підозри за держзраду та колабораціонізм

У Херсонській області правоохоронці повідомили про підозри за держзраду та колабораціонізм 40 особам. Серед підозрюваних - колишні правоохоронці, депутати, освітяни та організатори псевдореферендуму і псевдовиборів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

За словами Кравченка, підозри отримали:

- 9 колишніх українських правоохоронців, які добровільно пішли служити в окупаційні "правоохоронні органи".

- 2 депутати: один (від забороненої ОПЗЖ) організовував перевезення російських військових і передавав їм службові авто; інша брала участь у псевдовиборах, ставши "заступником голови ради депутатів".

- викладачка, яка стала "заступником директора" захопленого коледжу і впроваджувала російські пропагандистські "стандарти".

- організатори псевдореферендуму та псевдовиборів.

Ці злочини не мають строку давності. Кожен, хто зрадив Україну, буде знайдений, притягнутий до відповідальності і отримає заслужене покарання

- наголосив Кравченко.

Він також вказав, що протидія злочинам проти основ нацбезпеки - безумовний пріоритет Офісу Генпрокуратури.

Доповнення

Учора, 29 серпня, на координаційній нараді Генеральний прокурор наголосив, що виявлення та притягнення до відповідальності колаборантів і зрадників - одне з ключових завдань усіх правоохоронних органів.

Генпрокурор вказав, що кількість воєнних злочинів вже перевищила 178 тисяч і ця цифра щодня зростає.

Катували та знущались над ув'язненими: Кравченко заявив про викриття службовців Харківської виправної колонії26.08.25, 09:38 • 3973 перегляди

Тетяна Краєвська

