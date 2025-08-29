Кравченко: 40 осіб на Херсонщині отримали підозри за держзраду та колабораціонізм
Київ • УНН
Експравоохоронцям, депутатам, освітянам та організаторам псевдореферендуму оголошено підозри.
У Херсонській області правоохоронці повідомили про підозри за держзраду та колабораціонізм 40 особам. Серед підозрюваних - колишні правоохоронці, депутати, освітяни та організатори псевдореферендуму і псевдовиборів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
За словами Кравченка, підозри отримали:
- 9 колишніх українських правоохоронців, які добровільно пішли служити в окупаційні "правоохоронні органи".
- 2 депутати: один (від забороненої ОПЗЖ) організовував перевезення російських військових і передавав їм службові авто; інша брала участь у псевдовиборах, ставши "заступником голови ради депутатів".
- викладачка, яка стала "заступником директора" захопленого коледжу і впроваджувала російські пропагандистські "стандарти".
- організатори псевдореферендуму та псевдовиборів.
Ці злочини не мають строку давності. Кожен, хто зрадив Україну, буде знайдений, притягнутий до відповідальності і отримає заслужене покарання
Він також вказав, що протидія злочинам проти основ нацбезпеки - безумовний пріоритет Офісу Генпрокуратури.
Доповнення
Учора, 29 серпня, на координаційній нараді Генеральний прокурор наголосив, що виявлення та притягнення до відповідальності колаборантів і зрадників - одне з ключових завдань усіх правоохоронних органів.
Генпрокурор вказав, що кількість воєнних злочинів вже перевищила 178 тисяч і ця цифра щодня зростає.
Катували та знущались над ув'язненими: Кравченко заявив про викриття службовців Харківської виправної колонії26.08.25, 09:38 • 3973 перегляди