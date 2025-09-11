Кравченко: 77 предателей и коллаборантов получили подозрения во Всемирный день борьбы с терроризмом
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что все, кто встал на сторону врага, будут идентифицированы и привлечены к ответственности.
Правоохранители сообщили о подозрениях в государственной измене и коллаборационизме еще 77 лицам. Среди них - информаторы ФСБ, глава фейковой "ДНР", псевдодепутаты, "судьи", "полицейские", пропагандисты, педагоги и священник. Об этом в четверг сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Символично, что именно сегодня, во Всемирный день борьбы с терроризмом прокуроры сообщили о подозрении 77 лицам, которые выбрали путь измены
Подозрения получили:
— Сеть информаторов из Дружковки, Краматорска и Днепра, которая передавала кураторам из ФСБ точные данные о расположении подразделений ВСУ. Все задержаны.
— Глава фейковой "ДНР", который организовал вывоз металла из порта Мариуполя на 740 млн грн. Как отмечается, помогал ему топ-чиновник порта.
— Фейковые "депутаты", в том числе и действующие избранники Украины, организаторы псевдовыборов, руководство "администраций". По словам Кравченко, бывший "министр доходов и сборов" принудительно взимал налоги с предпринимателей, а деньги шли на войну против Украины.
— Псевдосудья, "полицейские", "МЧСники", работники исправительной колонии. Как отметил Генпрокурор, все они обеспечивали карательную систему оккупантов.
— Пропагандисты, педагоги и священник, которые публично восхваляли российскую войну.
"Это не политика, а измена и преступления против Украины. Каждый, кто стал на сторону врага, будет идентифицирован и получит справедливое наказание", - добавил Кравченко.
Напомним
29 августа на координационном совещании Генеральный прокурор подчеркнул, что выявление и привлечение к ответственности коллаборационистов и предателей - одна из ключевых задач всех правоохранительных органов.
Пытали и издевались над заключенными: Кравченко заявил о разоблачении служащих Харьковской исправительной колонии26.08.25, 09:38 • 4124 просмотра