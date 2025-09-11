Кравченко: 77 предателей и коллаборантов получили подозрения во Всемирный день борьбы с терроризмом

$41.210.09
Эксклюзив
09:51 • 1404 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 4522 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 13558 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 32484 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 42579 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 93632 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50056 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47644 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43515 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 84898 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 29348 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 18696 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 18593 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 12199 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 12459 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 32484 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 93633 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 84898 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 64120 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 104814 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 4852 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 25359 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 89902 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 81226 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 76796 просмотра
Хранитель
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Кравченко: 77 предателей и коллаборантов получили подозрения во Всемирный день борьбы с терроризмом

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что все, кто встал на сторону врага, будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

Кравченко: 77 предателей и коллаборантов получили подозрения во Всемирный день борьбы с терроризмом

Правоохранители сообщили о подозрениях в государственной измене и коллаборационизме еще 77 лицам. Среди них - информаторы ФСБ, глава фейковой "ДНР", псевдодепутаты, "судьи", "полицейские", пропагандисты, педагоги и священник. Об этом в четверг сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Символично, что именно сегодня, во Всемирный день борьбы с терроризмом прокуроры сообщили о подозрении 77 лицам, которые выбрали путь измены

- написал Кравченко в соцсетях.

Подозрения получили:

— Сеть информаторов из Дружковки, Краматорска и Днепра, которая передавала кураторам из ФСБ точные данные о расположении подразделений ВСУ. Все задержаны.

— Глава фейковой "ДНР", который организовал вывоз металла из порта Мариуполя на 740 млн грн. Как отмечается, помогал ему топ-чиновник порта.

— Фейковые "депутаты", в том числе и действующие избранники Украины, организаторы псевдовыборов, руководство "администраций". По словам Кравченко, бывший "министр доходов и сборов" принудительно взимал налоги с предпринимателей, а деньги шли на войну против Украины.

— Псевдосудья, "полицейские", "МЧСники", работники исправительной колонии. Как отметил Генпрокурор, все они обеспечивали карательную систему оккупантов.

— Пропагандисты, педагоги и священник, которые публично восхваляли российскую войну.

"Это не политика, а измена и преступления против Украины. Каждый, кто стал на сторону врага, будет идентифицирован и получит справедливое наказание", - добавил Кравченко.

Напомним

29 августа на координационном совещании Генеральный прокурор подчеркнул, что выявление и привлечение к ответственности коллаборационистов и предателей - одна из ключевых задач всех правоохранительных органов.

Пытали и издевались над заключенными: Кравченко заявил о разоблачении служащих Харьковской исправительной колонии26.08.25, 09:38 • 4124 просмотра

Татьяна Краевская

ПолитикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Украина
Мариуполь