Краматорськ зазнав першої атаки російським дроном на оптоволокні
Київ • УНН
5 жовтня Краматорськ вперше атакували російським дроном на оптичному волокні, що влучив в автомобіль. Інформації про постраждалих немає, наслідки встановлюються.
Ворог уперше атакував Краматорськ дроном на оптоволокні
Місто Краматорськ Донецької області ввечері у неділю, 5 жовтня, вперше було атаковано російським дроном на оптичному волокні. Цю інформацію підтвердили у міській раді, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста.
Інформація щодо постраждалих поки не надходила.Встановлюються остаточні наслідки ворожого удару
Тим часом журналіст Сергій Горбатенко оприлюднив відео наслідків влучання. За його словами, атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови.
Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомляли
Нагадаємо
Україна розробила дрони з оптоволоконним управлінням, що здатні вражати цілі на відстані понад 40 км. Ці безпілотники ефективні навіть в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби, оскільки сигнал передається через кабель.
Зеленський підписав закони, які звільняють оптоволокно для дронів від митних платежів13.06.25, 11:21 • 2897 переглядiв